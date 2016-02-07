به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر شعبانپور درباره برنامه پیشی گرفتن از قطر در برداشت روزانه گاز طبیعی از میدان مشترک پارس جنوبی، گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید گاز ایران از پارس جنوبی به حدود ۴۰۰ تا ۴۲۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه با بهرهبرداری از فازهای جدید باید ظرفیت تولید گاز ایران از پارس جنوبی به بیش از ۷۵۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد، تصریح کرد: بر این اساس در طول یکسال گذشته تاکنون فاز ۱۲، ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به طور کامل در مدار بهرهبرداری قرار گرفته است.
این مقام مسئول با اشاره به تولید روزانه بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب گاز از فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، اظهار داشت: تا بهار سال آینده امکان بهرهبرداری از این دو فاز پارس جنوبی با ظرفیت کامل تولید گاز فراهم میشود.
وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران به منظور توسعه هدفمند و متوازن پارس جنوبی، اجرای فازهای مختلف را اولویت بندی کرده است، بیان کرد: بر این اساس هم اکنون در کنار تکمیل و بهرهبرداری از فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، راه اندازی و تولید زودهنگام گاز در سه فاز ۱۹، ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در اولویت بعدی توسعه این میدان مشترک گازی قرار دارد.
شعبانپور با اعلام اینکه توسعه فاز ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی از دیگر طرحهای اولویت دار توسعه میدان پارس جنوبی به شمار میرود، تاکید کرد: در حال حاضر به استثنای فاز ۱۴، پیشرفت ساخت تمامی فازهای در دست اجرای پارس جنوبی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است و با توجه به پیشرفت پروژهها، پیش بینی میشود تا دو سال آینده پرونده توسعه پارس جنوبی بسته شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه با توسعه کل فازها ظرفیت تولید گاز از میدان پارس جنوبی به ۷۵۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش مییابد، خاطرنشان کرد: از این رو ایران میتواند از قطر در تولید روزانه گاز از این میدان مشترک پیشی بگیرد.
به گزارش مهر، شرکت نفت اخیرا اعلام کرده است: همزمان با بهرهبرداری از فازهای جدید، در طول ۱۰ ماهه نخست سالجاری بیش از ۹۵ میلیارد متر مکعب گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت شده است.
این در حالی است که علی اکبر شعبانپور، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اخیرا در جمع خبرنگاران با اشاره به بهرهبرداری از فازهای جدید پارس جنوبی، گفته بود: پیش بینی میشود تا پایان اسفند ماه سالجاری در مجموع حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب گاز از این میدان مشترک با قطر برداشت شود.
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