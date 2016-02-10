حسینیمهر درباره جدیدترین فعالیت خود در عرصه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: در این روزهایی که با گروه تئاتریمان منتظر پاسخ درخواست سالن اجرایمان برای نمایش «بوف کور» هستیم، انتشار ۲ کتاب انتظارمان را تحملپذیر کرده است. کتاب «سهگانه هاینر مولر» و «مفیستو» اثر آرین منوشکین که از آثار مهم ادبیات نمایشی تئاتر اروپا به شمار میروند، توسط انتشارات «روزبهان» راهی بازار کتاب شدهاند.
وی ادامه داد: «سهگانه هاینر مولر» شامل نمایشنامههای «هراکلس ۵»، «مائوزر» و «هملت ماشین» است که هر کدام با چند تحلیل منتشر شدهاند. این نمایشنامهها از جنجالیترین و سیاسیترین آثار هاینر مولر شناخته میشوند، بخصوص نمایشنامه «هملت ماشین» که چهره واقعی مردم رنجدیده و روشنفکران ناامید این قرن و قرن گذشته را در کنار سلطهگری کاپیتالیسم، بسیار هراسآور تصویر میکند.
این کارگردان و مدرس تئاتر اظهار کرد: بسیاری از تحلیلگران تئاتر اروپا این آثار هاینر مولر را از جمله آثار شاخص پستمدرنیسم میدانند.
حسینیمهر متذکر شد: متأسفانه تلقی هنرمندان ما از پستمدرنیسم جای تردید دارد زیرا تلقیشان بیشتر به سمت نوعی فرمالیسم عقیم شده گرایش دارد.
وی درباره نمایشنامه «مفیستو» نیز توضیح داد: کتاب دوم ترجمه تازهای از نمایشنامه بسیار معروف «مفیستو» بر اساس رمانی نوشته کلاوس مان است که توسط منوشکین اقتباس صحنهای و در سال ۱۹۷۹ به صحنه رفت. «مفیستو» نمایشنامه بسیار مهمی است و موضوع اثر داستان واقعی گروه تئاتری در هامبورگ آلمان در قرن بیستم و در زمان شکلگیری نظام فاشیسم و نازیسم هیتلر است.
کارگردان نمایش «مائوزر» افزود: نمایشنامه روی زندگی یک بازیگر مطرح آلمان با تفکرات چپ متمرکز است که برای کسب شهرت به مزدوری برای نازیها تبدیل میشود، تا جایی که هیتلر مدیریت تمامی سالنهای تئاتر موجود در حاکمیت آلمان نازی را به او میسپارد. این بازیگر با نام گوستاو گرونگنز یکی از مشهورترین بازیگران تئاتر آلمان است که در همکاری با نازیها زندگی خود و گروهش را به یک تراژدی تبدیل کرد.
حسینیمهر یادآور شد: من در سال ۸۵ و در بدو بازگشتم به ایران، میخواستم نمایشنامه «مفیستو» را روی صحنه ببرم که متأسفانه این امکان میسر نشد. من به قصد به صحنه بردن، نمایشنامهها را ترجمه میکنم.
وی درباره وضعیت اجرای نمایش «بوف کور» نیز گفت: ما در انتظار هستیم تا مدیریت تالار حافظ و همچنین مجموعه تئاتر شهر به درخواست ما برای در اختیار داشتن سالنی برای اجرای این اثر، پاسخ دهند.
ناصر حسینیمهر به مهر گفت:
نمایشنامههای «مفیستو» و «سهگانه هاینر مولر» ترجمه و منتشر شد
ناصر حسینیمهر در جدیدترین فعالیت خود در زمینه ترجمه نمایشنامه، ۲ اثر «مفیستو» و «سهگانه هاینر مولر» را توسط انتشارات «روزبهان» راهی بازار کتاب کرد.
حسینیمهر درباره جدیدترین فعالیت خود در عرصه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: در این روزهایی که با گروه تئاتریمان منتظر پاسخ درخواست سالن اجرایمان برای نمایش «بوف کور» هستیم، انتشار ۲ کتاب انتظارمان را تحملپذیر کرده است. کتاب «سهگانه هاینر مولر» و «مفیستو» اثر آرین منوشکین که از آثار مهم ادبیات نمایشی تئاتر اروپا به شمار میروند، توسط انتشارات «روزبهان» راهی بازار کتاب شدهاند.
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