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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۲۸

رئیس قوه قضائیه در راهپیمایی ۲۲بهمن:

انتخابات مجلس و خبرگان باشکوه برگزار می‌شود/پیام حضور گسترده مردم

انتخابات مجلس و خبرگان باشکوه برگزار می‌شود/پیام حضور گسترده مردم

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه انتخابات مانند حضور مردم در راهپیمایی باشکوه انجام می شود، گفت: کسانی که مورد انتخاب مردم قرار گیرند، به مجلس و خبرگان راه می یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آملی لاریجانی در راهپیمایی بزرگداشت ۲۲ بهمن با بیان اینکه مردم هر سال باشکوه تر در این راهپیمایی حضور پیدا می کنند، گفت: سر این حضور این است که انقلاب ما یک انقلاب الهی است.

وی ادامه داد: این انقلابی است که بر پایه ارزشهای الهی و معنوی استوار شده است. یک رکن آن مردم سالاری دینی و حضور مردم و رکن دیگر آن ارزشهای الهی است. لذا مردم ما پای ارزشهای الهی محکم ایستاده اند و همواره در تمامی صحنه ها حضور قوی و قاطعی دارند.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: انشاءالله تا زمانی که این حضور در صحنه وجود دارد، هیچ کشوری و هیچ سلطه ای نمی تواند علیه انقلاب ما اقدام کند. مردم با صلابت و ایستادگی از نظام خودشان دفاع و حمایت می کنند و تا زمانی که این حمایت ها وجود دارد، نظام اسلامی قوی تر، مقتدرتر و باصلابت تر در صحنه بین المللی ایستاده است.

وی تاکید کرد: همانطور که امروز مشاهده می کنید، نظام اسلامی در منطقه و در دنیا حرف برای گفتن دارد و باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: یکی دیگر از پیام های محکم این حضور برای کشورهای سلطه گر، این است که هیچ گاه نظر سوئی به این مردم و این کشور نداشته باشند. این حضور یک پیام برای مسئولان دارد مبنی بر اینکه حضور این مردم فهیم و بصیر در صحنه، باید از سوی مسئولان پاسخ داده شود و خدمت شایسته به مردم صورت گیرد. چرا که خدمت بیشتر به مردم، اقتضای این حضور است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، افزود: انتخابات نیز مانند حضور مردم در راهپیمایی، باشکوه انجام می شود و با حضور مردم کسی که مورد انتخاب مردم قرار گیرد، به مجلس و خبرگان راه می یابد.

وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند نفس این حضور موجب اقتدار نظام است و مطمئنیم مردم در انتخابات پیش رو با شکوه حضور می یابند.

کد مطلب 3049785

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