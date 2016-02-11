به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آملی لاریجانی در راهپیمایی بزرگداشت ۲۲ بهمن با بیان اینکه مردم هر سال باشکوه تر در این راهپیمایی حضور پیدا می کنند، گفت: سر این حضور این است که انقلاب ما یک انقلاب الهی است.

وی ادامه داد: این انقلابی است که بر پایه ارزشهای الهی و معنوی استوار شده است. یک رکن آن مردم سالاری دینی و حضور مردم و رکن دیگر آن ارزشهای الهی است. لذا مردم ما پای ارزشهای الهی محکم ایستاده اند و همواره در تمامی صحنه ها حضور قوی و قاطعی دارند.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: انشاءالله تا زمانی که این حضور در صحنه وجود دارد، هیچ کشوری و هیچ سلطه ای نمی تواند علیه انقلاب ما اقدام کند. مردم با صلابت و ایستادگی از نظام خودشان دفاع و حمایت می کنند و تا زمانی که این حمایت ها وجود دارد، نظام اسلامی قوی تر، مقتدرتر و باصلابت تر در صحنه بین المللی ایستاده است.

وی تاکید کرد: همانطور که امروز مشاهده می کنید، نظام اسلامی در منطقه و در دنیا حرف برای گفتن دارد و باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: یکی دیگر از پیام های محکم این حضور برای کشورهای سلطه گر، این است که هیچ گاه نظر سوئی به این مردم و این کشور نداشته باشند. این حضور یک پیام برای مسئولان دارد مبنی بر اینکه حضور این مردم فهیم و بصیر در صحنه، باید از سوی مسئولان پاسخ داده شود و خدمت شایسته به مردم صورت گیرد. چرا که خدمت بیشتر به مردم، اقتضای این حضور است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، افزود: انتخابات نیز مانند حضور مردم در راهپیمایی، باشکوه انجام می شود و با حضور مردم کسی که مورد انتخاب مردم قرار گیرد، به مجلس و خبرگان راه می یابد.

وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند نفس این حضور موجب اقتدار نظام است و مطمئنیم مردم در انتخابات پیش رو با شکوه حضور می یابند.