به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمود هاشمی شاهرودی قبل از ظهر پنجشنبه در حاشیه حضور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن قم در گفتگو با خبرنگاران، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را وصف ناپذیر دانست و از این حضور حماسی قدردانی کرد.
وی حضور گسترده مردم در راهپیمایی را نوعی تجدید بیعت دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی برشمرد و تأکید کرد: ۲۲ بهمن عید انقلاب است که ثابت میکند مردم همواره طی این ۳۷ سال پای انقلاب ایستادهاند و روز جشن انقلاب را فراموش نکردهاند.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: حرکت ۲۲ بهمن بازتاب تاریخی مناسب دارد و با این حرکت عظیم و پرخروش مردم میتوان جلوی نفوذ و توطئههای دشمنان را بگیریم.
