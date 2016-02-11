‌حماسه مردم قم در ۲۲ بهمن/ حضور مراجع تقلید در راهپیمایی

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهید پرور و انقلابی قم از ساعت ۹ صبح پنج‌شنبه ۲۲ بهمن‌ماه از مسیرهای ده گانه خود را به میدان شهید مطهری رسانده و سپس با حرکت به سمت حرم کریمه اهل بیت(ع) راهپیمایی عظیم یوم الله ۲۲ بهمن در این شهر آغاز شد.

راهپیمایان در مسیر منتهی به حرم حضرت معصومه(س) با شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر انگلیس» و «مرگ بر آل سعود» انزجار خود را از مستکبران و جنایتکاران اعلام کردند.

حضور اقشار مختلف مردم قم در این راهپیمایی که با وجود سردی هوا انجام شد، آنچنان باشکوه و با عظمت است که حرکت مردم در مسیر راهپیمایی به کندی انجام می‌شود.

مراجع عظام تقلید و اساتید برجسته حوزه نیز همگام با مردم همیشه در صحنه قم در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه شرکت کردند.

آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی و جوادی آملی و همچنین آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با حضور در این راهپیمایی از حضور با شکوه مردم در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن تقدیر کرده و بخشی از مسیر راهپیمایی را همگام با مردم قم طی کردند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن در قم حضور یافت و همراه با مردم این شهر بخشی از مسیر را طی کرد.