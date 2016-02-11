مردم پشتیبان تفکر انقلاب هستند/ پیام راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در حاشیه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: حضور حماسی و پرشور ملت در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن نشان دهنده عمق علاقه ملت به انقلاب اسلامی است. این حضور گسترده به شکرانه پیروزی و دستاوردهای ارزشمند ملت در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

وی گفت: امروز نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه بسیار تأثیرگذار است و همه معترفند که بدون حضور جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان در منطقه، امنیت ایجاد کرد.

به گفته نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، پیام راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن این است که مردم ایران با حضور باشکوه در راهپیمایی نشان دادند که پشتیبان تفکر انقلاب اسلامی هستند.

لاریجانی ادامه داد: ایستادگی و مقاومت مردم، پیروی از آرمان‌های امام راحل و رهنمودهای مقام معظم رهبری باعث شده به دستاوردهای ارزشمندی دست پیدا کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی به نقش بی‌بدیل و تأثیرگذار ولایت فقیه در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: حضور ملت همیشه در صحنه و هدایت و رهنمودهای مقام معظم رهبری زمینه ارتقای جمهوری اسلامی را فراهم کرده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که شرایط بهتری از نظر اقتصادی برای مردم فراهم شود.