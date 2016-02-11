خاستگاه انقلاب حماسه آفرید/گردشگران آلمانی در راهپیمایی ۲۲بهمن قم

خبرگزاری مهر، گروه استانها - مهدی بخشی سورکی: مردم همیشه در صحنه شهر مقدس قم همگام با مردم سراسر کشور در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، در راهپیمایی با شکوه یوم الله ۲۲ بمهن حماسهای دیگر آفریدند.
با وجود برودت هوا مردم همیشه در صحنه و انقلابی شهر قم، پس از طی مسیرهای دهگانه راهپیمایی که از قبل اعلام شده بود، با تجمع در میدان شهید مطهری به سمت خیابان اراک و خیابان ارم حرکت و خود را به حرم مطهر حضرت معصومه(س) رساندند و بار دیگر نمایش وفاداری خود به آرمانهای انقلاب و معمار کبیر آن و تبعیت از مقام معظم رهبری به رخ دنیا کشیدند.
مسیرهای در نظر گرفته شده برای آغاز راهپیمایی و تجمع در میدان شهید مطهری از مساجد بود و این نشانگر پایبندی مردم به اعتقاداتی است که ۳۷ سال قبل با تکیه بر آنها حرکتی اعجاب انگیز را آغاز و در میان بهت و شگفتی دنیا نظام ستم شاهی را سرنگون کردند.
حضور مراجع تقلید
حضرات آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی و جوادی آملی و آیت الله هاشمی شاهرودی، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س)، ائمه جمعه و جماعات قم، سید مهدی صادقی استاندار قم، اساتید و فضلای حوزه، مسئولان استانی، بسیجیان و خانوادههای شهدا از دیگر حاضران در مراسم راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در قم بودند.
راهپیمایان با سر دادن شعارهای کوبنده و انقلابی «الله اکبر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا اعلام و حمایت خود را انقلاب اسلامی و آرمانهای بلند آن اعلام کردند.
شهرداری قم در طول مسیر تعیین شده راهپیمایی با نصب پرچمهای جمهوری اسلامی و بنرهایی با تصاویر امام راحل مقام معظم رهبری و دوران انقلاب، جلوه ویژهای به خیابانهای منتهی حرم مطهر بخشید.
حضور طلاب غیر ایرانی
در میان راهپیمایان قمی، طلاب غیر ایرانی جامعه المصطفی العالمیه نیز به چشم میخوردند که با در دست داشتن تصاویری از امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و سر دادن شعاری انقلابی، علاقه و ارادات خود را به نظام اسلامی و ولایت فقیه نشان میدادند و جوانان نیز با مشاهده این طلاب خارجی در کنار آنها میایستادند و عکسهای یادگاری میگرفتند.
حضور گسترده جوانان و نوجوانان قمی به همراه خانوادههایشان که از نسلهای سوم و چهارم انقلاب به شمار میروند در این مراسم قابل توجه بود که در طول مسیر به خصوص در میدان شهدا؛ پرچمهای آمریکا و اسرائیل را به آتش کشیدند.
نوجوانان نیز که به صورت گروهی و از مدارس مختلف سطح شهر در راهپیمایی حضور داستند برخیها با لباسهای نظامی آمده بودند و برخی نیز کار دستیهایی که قدرت پوشالی ابرقدرتها را به سخره میگرفت در دست داشتند و از اینکه در این مراسم حضور داشتند ابراز خوشحالی میکردند.
برخی از راهپیمایان به همراه خود دست نوشتههایی داشتند که بر انتخاب هوشمند و اصلح در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و نیز رعایت قانون تأکید داشت.
تصاویر شهدای هستهای، شهدای مدافع حرم و نیز تصویر شهید شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان که به دست سعودیهای جنایتکار به شهادت رسید نیز در دست راهپیمایان به چشم میخورد.
نمایش تفنگداران آمریکایی
تعدادی از بسیجیان قمی نیز قایق نیروی دریایی سپاه که در هفتههای گذشته تفنگداران آمریکایی را دستگیر کرده بودند را شبیهسازی کردند و دستگیرشدگان و متجاوزان به آبهای مرزی ایران را نیز با دستهای بسته پشت قایق به حرکت در آورده بودند.
بازار گرفتن عکسهای یادگاری و سلفی نیز گرم بود و جوانان و نوجوانان عکسهایی برای انتشار در فضای مجازی از خودشان و سایرین به ثبت میرساندند.
تعدادی از گردشگران آلمانی نیز در مراسم حضور داشتند که از جمعیت و حضور اقشار مختلف مردم در سالروز پیروزی انقلاب اسلای ایران عکس میگرفتند و این حضور گسترده مردم برای آنها جای تعجب داشت و البته میکردند که مصاحبه نکنند.
حضور عکاسان و خبرنگاران و اهالی رسانه استان نیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن گسترده بود و خبرنگاران و عکاسان سعی میکردند تا با تمام توان گوشههایی از حضور گسترده و حماسی مردم قم را انعکاس دهند.
کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در این راهپیمایی حضور داشتند و در حاشیه برگزاری راهپیمایی مردم به گرد آنانی که از شهرت بیشتری برخوردار بودند جمع میشدند و از آنان سئوالات انتخاباتی میپرسیدند.
مردم انقلابی و متدین قم که در میان آنان از تمامی قشرهای جامعه به چشم میخورد، با حضور چشمگیر خود در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن، بار دیگر ثابت کردند که همچنان پیشتاز و پیشگام انقلاب اسلامی هستند و تا آخرین قطره خون خود در حمایت از انقلاب میایستند.
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