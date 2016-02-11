  1. استانها
  2. تهران
۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۲۲

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور:

انقلاب اسلامی حرکتی تاریخ ساز و بزرگ بود

انقلاب اسلامی حرکتی تاریخ ساز و بزرگ بود

دماوند-رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: انقلاب اسلامی ایران یک حرکت بزرگ و تاریخ ساز بود که بسیاری از کشورهای مستکبر دنیا انتظار آن را نمی کشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی پیش از ظهر پنج شنبه در اجتماع باشکوه راهپیمایان دماوندی با گرامیداشت فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران یک حرکت بزرگ و تاریخ ساز بود که بسیاری از کشورهای مستکبر دنیا انتظار آن را نمی کشیدند.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مستکبران در کشور نفوذ داشتند، به طوری که تنها ۳۰ هزار مشاور آمریکایی در ایران مستقر بودند.

وی ادامه داد: تحلیل قدرت های آن زمان دنیا درباره مردم ایران اشتباه بود، زیرا آنان تصور می کردند که تا ده ها سال آینده فریادی از میان ملت ایران بلند نخواهد شد، اما در سال ۵۷ نهضتی به ثمر نشست که تحولات مهمی را در پی داشت.

تقوی با اشاره به دشمنی استکبار با دین اسلام یادآور شد: مستکبران دشمنی خود را از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با دین نشان دادند، به طوری که مدام تبلیغ می کردند که دین افیون توده ها است.

وی گفت: مستکبرین به ایران به عنوان یک مرکز کنترل شوروی و بلوک شرق می نگریستند و منافع خود را در این راستا تأمین می کردند.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تأکید کرد: نهضت اسلامی ملت ایران به دست شخصیتی مبارز و شجاع رهبری شد که تمامی معادلات دستکبران را بر هم زد و نظام اسلامی را در کشور مستقر ساخت.

کد مطلب 3049936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها