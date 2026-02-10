به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، رحیم فیروزی، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی و متخصص طب ایرانی، با اشاره به اینکه قلب یکی از ارگان‌های حیاتی بدن است که حفظ سلامت آن ارتباط مستقیمی با حفظ سلامت سایر ارگان‌های بدن دارد، تصریح کرد: از نگاه طب ایرانی و حکمای بزرگی همچون بوعلی سینا، قلب جزو مهم‌ترین اعضای بدن به شمار می‌آید؛ به‌طوری‌که در بسیاری از منابع طب سنتی کشورمان از قلب به‌عنوان یکی از اعضای رئیسه نام برده شده است.

وی افزود: متأسفانه در دهه‌های اخیر به دلیل ماشینی شدن زندگی، کم‌تحرکی، الگوی غذایی ناسالم و به‌طور کلی سبک زندگی غلط، ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی شایع شده است.

فیروزی با بیان اینکه حالات روحی و روانی تأثیر مستقیمی بر عملکرد قلب دارند، اظهار کرد: شادی و فرح سبب تقویت قلب می‌شود و حالاتی همچون غم، ترس، اندوه و هیجانات ناگهانی موجب تحلیل روح و ضعف قلب خواهد شد.

این پزشک و متخصص طب ایرانی تأکید کرد: افراد باید از خوردن غذاهای غلیظ، پرخوری و درهم‌خوری پرهیز کنند و به‌صورت روزانه و مستمر ورزش داشته باشند. البته ورزش باید متناسب با توان فرد باشد، به‌طوری‌که فشار مضاعفی به بدن وارد نشود.

وی ادامه داد: در خصوص پیشگیری از بیماری‌های قلبی، پرهیز از خشم و اندوه، دیرخوابیدن، عدم استنشاق بوهای ناخوشایند و در عوض بوییدن گیاهان و میوه‌های خوش‌عطر مانند گل سرخ، بیدمشک، گلاب و ریحان، همچنین پرهیز از انجام ورزش‌های سنگین و مصرف غذاهای نامناسبی مانند پیتزا، لازانیا، ماکارانی، الویه و سایر غذاهای مشابه توصیه می‌شود.

فیروزی با اشاره به اهمیت تغذیه در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی گفت: مصرف گوشت بره، بزغاله، بلدرچین، ماهی‌های ریز مانند کیلکا و میوه‌هایی نظیر سیب، به، گلابی، انار، لیمو و نارنج به تقویت قلب کمک می‌کند. همچنین مصرف مربای سیب، به و بالنگ نیز توصیه می‌شود.

این متخصص قلب و عروق در پایان خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین نوشیدنی‌های سنتی مؤثر در بهبود عملکرد قلب می‌توان به شربت گلاب (ترکیب آب، عسل و تخم ریحان) و شربت بهارنارنج (ترکیب عرق بهارنارنج، تخم فرنجمشک، کمی آب و عسل) اشاره کرد که نقش مؤثری در تقویت قلب دارند.