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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۲۸

معاون مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:

حکومت جمهوری اسلامی مترقی تر از دموکراسی های غربی است

حکومت جمهوری اسلامی مترقی تر از دموکراسی های غربی است

بندرعباس - معاون مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه ما اعتقاد داریم حکومت متعلق به خداوند است، گفت: ما حکومت خود را مترقی تر از دموکراسی های غربی می دانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حامد علم الهدی ظهر پنجشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در بندرعباس، راهپیمایی ۲۲ بهمن را رفراندومی برای تایید نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و عنوان کرد: مردم ایران هر سال با حضور گسترده در این راهپیمایی ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، رفراندومی در جهت تایید نظام جمهوری اسلامی برگزار و به همه دنیا اعلام می کنند که ما از انقلاب خود پشیمان نیستیم.

وی با بیان اینکه ما اعتقاد داریم حکومت متعلق به خداوند است، افزود: ما حکومت خود را مترقی تر از دموکراسی های غربی می دانیم چون اعتقاد داریم حکومت برای خداست و خدا باید بر مردم حکومت کند و اعمال این حکومت به وسیله نمایندگان خدا از جمله انبیا و ائمه اطهار (ع) انجام می شود.

معاون مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: هنر معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی این بود که در کنار حکومت خدا بر مردم، زمینه مشارکت آرای مردم را فراهم کرد و با جمهوریت انتخاب و مقبولیت و با اسلام مشروعیت این نظام تحکیم شد.

حجت الاسلام علم الهدی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران زمینه بیداری اسلام در کشورهای منطقه را فراهم کرد، اظهار داشت: ۲۲ بهمن عید انقلاب است که در این روز مردم شکرانه این انقلاب و نظام را به جا می آورند.

وی خاطرنشان کرد: حضور مردم در راهپیمایی این روز بیعت مجدد با امام راحل و مقام معظم رهبری است که به منزله بیعت با رسول الله است که نشان می دهد حکومت ما از جانب پروردگار و ادامه حکومت پیامبر اسلام (ص) است.

کد مطلب 3049941

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