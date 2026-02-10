  1. سیاست
  2. دولت
۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

عارف: بی‌توجهی به ریشه حوادث، فاصله ناآرامی‌ها را کوتاه‌تر می کند

عارف: بی‌توجهی به ریشه حوادث، فاصله ناآرامی‌ها را کوتاه‌تر می کند

معاون اول رئیس جمهور گفت: معمولاً پس از وقوع حوادث اجتماعی، بحث‌ها مقطعی است و به‌تدریج به فراموشی سپرده می‌شود، در حالی که بدون ریشه‌شناسی، فاصله بروز ناآرامی‌ها کوتاه‌تر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در ادامه سلسله نشست‌های خود با نخبگان و گروه‌های مرجع، در دیدار با جمعی از استادان علوم اجتماعی دانشگاه‌های کشور، با اشاره به پیچیدگی مسائل در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، اظهار کرد: در این حوزه، هم در مرحله تشخیص مسئله و هم در ارائه راهکار، اختلاف دیدگاه جدی وجود دارد و همین موضوع تصمیم‌سازی را دشوار می‌کند. از سوی دیگر، افراد بسیاری خود را صاحب‌نظر این حوزه می‌دانند و به‌سادگی اظهارنظر می‌کنند.

وی با اشاره به نظریه سیستم‌ها افزود: مسئله اصلی، شناخت درست سیستم و حفظ پایداری و کارآمدی آن است، چرا که کوچک‌ترین ورودی می‌تواند خروجی‌های سیستم را دگرگون کند؛ بنابراین باید نسبت به ورودی‌های اثرگذار حساس و دقیق بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حوادث دی‌ماه، ریشه‌یابی علمی و اجتماعی این رخدادها را ضروری دانست و تصریح کرد: معمولاً پس از وقوع حوادث اجتماعی، بحث‌ها مقطعی است و به‌تدریج به فراموشی سپرده می‌شود، در حالی که بدون ریشه‌شناسی، فاصله بروز ناآرامی‌ها کوتاه‌تر خواهد شد.

عارف با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان گفت: استادان علوم انسانی باید فراتر از کلاس درس، مسائل کلان کشور را بررسی و برای آن راهکار عملیاتی ارائه کنند. انتشار مقاله ارزشمند است، اما کافی نیست و تولیدات علمی باید اثر ملموس در حل مشکلات مردم داشته باشد.

وی با ابراز تأسف از رخدادهای دی‌ماه تصریح کرد: باید بررسی شود چرا جوانان کشور در برابر یکدیگر قرار گرفتند. همه این افراد ایرانی هستند و لازم است نخبگان علمی و سیاسی درباره ریشه‌های این وضعیت پاسخگو باشند. به گفته وی، کشور با مسئله جدی سرمایه اجتماعی روبه‌رو است و برگزاری نشست‌های منظم با حضور نخبگان برای تحلیل و حل مسائل ضروری است.

در این نشست، علاوه بر ارائه نتایج یک پیمایش ملی درباره دیدگاه مردم نسبت به اعتراضات اخیر، تحلیل‌هایی از رفتار کاربران در فضای مجازی نیز مطرح شد و استادان علوم اجتماعی دیدگاه‌های خود را درباره علل بروز حوادث دی‌ماه و راه حل‌های عبور از آن ارائه کردند.

کد مطلب 6745327
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها