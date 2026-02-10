به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در ادامه سلسله نشستهای خود با نخبگان و گروههای مرجع، در دیدار با جمعی از استادان علوم اجتماعی دانشگاههای کشور، با اشاره به پیچیدگی مسائل در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، اظهار کرد: در این حوزه، هم در مرحله تشخیص مسئله و هم در ارائه راهکار، اختلاف دیدگاه جدی وجود دارد و همین موضوع تصمیمسازی را دشوار میکند. از سوی دیگر، افراد بسیاری خود را صاحبنظر این حوزه میدانند و بهسادگی اظهارنظر میکنند.
وی با اشاره به نظریه سیستمها افزود: مسئله اصلی، شناخت درست سیستم و حفظ پایداری و کارآمدی آن است، چرا که کوچکترین ورودی میتواند خروجیهای سیستم را دگرگون کند؛ بنابراین باید نسبت به ورودیهای اثرگذار حساس و دقیق بود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به حوادث دیماه، ریشهیابی علمی و اجتماعی این رخدادها را ضروری دانست و تصریح کرد: معمولاً پس از وقوع حوادث اجتماعی، بحثها مقطعی است و بهتدریج به فراموشی سپرده میشود، در حالی که بدون ریشهشناسی، فاصله بروز ناآرامیها کوتاهتر خواهد شد.
عارف با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان گفت: استادان علوم انسانی باید فراتر از کلاس درس، مسائل کلان کشور را بررسی و برای آن راهکار عملیاتی ارائه کنند. انتشار مقاله ارزشمند است، اما کافی نیست و تولیدات علمی باید اثر ملموس در حل مشکلات مردم داشته باشد.
وی با ابراز تأسف از رخدادهای دیماه تصریح کرد: باید بررسی شود چرا جوانان کشور در برابر یکدیگر قرار گرفتند. همه این افراد ایرانی هستند و لازم است نخبگان علمی و سیاسی درباره ریشههای این وضعیت پاسخگو باشند. به گفته وی، کشور با مسئله جدی سرمایه اجتماعی روبهرو است و برگزاری نشستهای منظم با حضور نخبگان برای تحلیل و حل مسائل ضروری است.
در این نشست، علاوه بر ارائه نتایج یک پیمایش ملی درباره دیدگاه مردم نسبت به اعتراضات اخیر، تحلیلهایی از رفتار کاربران در فضای مجازی نیز مطرح شد و استادان علوم اجتماعی دیدگاههای خود را درباره علل بروز حوادث دیماه و راه حلهای عبور از آن ارائه کردند.
