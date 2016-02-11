برندگان بخش «سودای سیمرغ» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هیات داوران سودای سیمرغ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، متشکل از ابوالحسن داوودی، محمد داودی، مجتبی راعی، سید جمال ساداتیان، منوچهر شاهسواری، مهدی فخیم زاده و نیکی کریمی جوایز این بخش را به اهدا کردند.

بهترین کارگردانی

کمال تبریزی برای کارگردانی فیلم «امکان مینا»

سعید روستایی برای کارگردانی فیلم «ابد و یک روز»

فرزاد موتمن برای کارگردانی فیلم «آخرین بار کی سحر را دیدی؟»

محمد حسین مهدویان برای کارگردانی فیلم «ایستاده در غبار»

سید رضا میرکریمی برای کارگردانی فیلم «دختر»

سیمرغ بلورین این بخش به سعید روستایی برای فیلم «ابد و یک روز» اهدا شد.

همچنین جایزه ویژه هیات داوران در این بخش به هومن سیدی برای فیلم «خشم و هیاهو» تقدیم شد.

بهترین بازیگر نقش اول زن

پریناز ایزدیار برای فیلم «ابد و یک روز»

ساره بیات برای فیلم «عادت نمی‌کنیم»

مینا ساداتی برای فیلم «امکان مینا»

طناز طباطبایی برای فیلم «خشم و هیاهو»

الهام کردا برای فیلم «به دنیا آمدن»

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن به پریناز ایزدیار برای بازی در فیلم «ابد و یک روز» تقدیم شد.

بهترین بازیگر نقش اول مرد

فرهاد اصلانی برای فیلم «دختر»

پرویز پرستویی برای فیلم «بادیگارد»

رضا کیانیان برای فیلم «کفش‌هایم کو»

پیمان معادی برای فیلم «ابد و یک روز»

نوید محمد زاده برای فیلم «خشم و هیاهو»

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد به پرویز پرستویی برای بازی در فیلم «بادیگارد» اهدا شد.

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

بهنوش بختیاری برای بازی در فیلم «من»

مریلا زارعی برای فیلم «دختر»

ژاله صامتی برای فیلم «آخرین بار کی سحر را دیدی؟»

شبنم مقدمی برای فیلم های «زاپاس» و «نفس»

شیرین یزدان بخش برای فیلم «ابد و یک روز»

سیمرغ بلورین این بخش به شبنم مقدمی برای بازی در فیلم های «نفس» و «زاپاس» اهدا شد.

بهترین نقش مکمل مرد

حمیدرضا آذرنگ برای فیلم «عادت نمی‌کنیم»

امیر جدیدی برای فیلم «من»

سیامک صفری برای فیلم «آخرین بار کی سحر را دیدی؟»

آذرخش فراهانی برای فیلم «مالاریا»

نوید محمد زاده برای فیلم «ابد و یک روز»

سیمرغ بلورین این بخش به نوید محمدزاده برای بازی در فیلم «ابد و یک روز» اهدا شد.

بهترین فیلمبرداری

حمید خضوعی ابیانه برای فیلم «دختر»

هومن بهمنش برای فیلم «اژدها وارد می شود»

پیمان شادمان فر برای فیلم «خشم و هیاهو»

محمود کلاری برای فیلم «بادیگارد»

فرشاد محمدی برای فیلم «امکان مینا»

سیمرغ بلورین این فیلم به پیمان شادمان فر برای فیلم «خشم و هیاهو» تقدیم شد.

بهترین تدوین

سجاد پهلوان زاده برای فیلم «ایستاده در غبار»

بهرام دهقانی برای فیلم «ابد و یک روز»

سپیده عبدالوهاب برای فیلم «به دنیا آمد»»

هایده صفی یاری برای فیلم «لانتوری»

محمد رضا موئینی و هدی موئینی برای فیلم «امکان مینا»

سیمرغ بلورین این بخش به بهرام دهقانی برای فیلم «ابد و یک روز» تقدیم شد.

بهترین موسیقی متن

کریستف رضایی برای فیلم «اژدها وارد می شود»

مسعود سخاوت دوست برای فیلم «نفس»

محمد رضا علیقلی برای فیلم «امکان مینا» و «دختر»

کارن همایونفر برای فیلم «بادیگارد»

پیمان یزدانیان برای فیلم «به دنیا آمدن»

سیمرغ بلورین این بخش به محمدرضا علیقلی برای فیلم های «امکان مینا» و «دختر» اهدا شد.

بهترین صدا

بهمن اردلان و سید علیرضا علویان برای فیلم «بادیگارد»

سعید بجنوردی و محمد رضا دلپاک برای فیلم «لانتوری»

حسین بشاش و آرش قاسمی برای فیلم «خشم و هیاهو»

امین میرشکاری و سید علیرضا علویان برای فیلم «ابد و یک روز»

مهرشاد ملکوتی برای فیلم «ایستاده در غبار»

سیمرغ بلورین این بخش به سعید بجنوردی و محمدرضا دلپاک برای فیلم «لانتوری» تقدیم شد.

بهترین طراح صحنه و لباس

محمدرضا شجاعی برای فیلم «ایستاده در غبار»

امیر حسین قدسی و نگار نعمتی برای فیلم «اژدها وارد می شود»

بهزاد کزازی برای فیلم «امکان مینا»

محسن نصراللهی و رعنا امینی برای فیلم «خشم و هیاهو»

اصغر نژاد ایمانی برای فیلم «نفس»

سیمرغ بلورین این بخش به محمدرضا شجاعی برای فیلم «ایستاده در غبار» تقدیم شد.

بهترین چهره پردازی

ایمان امیدواری برای فیلم های «زاپاس» و «بادیگارد»

عبدالله اسکندری و مهرداد میرکیانی برای فیلم «لانتور»

شهرام خلج برای فیلم «ایستاده در غبار»

مهرداد میرکیانی برای فیلم های «نفس» و «اژدها وارد می شود»

سعید ملکان برای فیلم های «ابد و یک روز» و «امکان مینا»

سیمرغ بلورین این بخش به سعید ملکان برای فیلم «ابد و یک روز» تقدیم شد.

بهترین جلوه های ویژه میدانی و جلوه های ویژه بصری

سید هادی اسلامی برای فیلم «بادیگارد» (جلوه های بصری)

ایمان کرمیان برای فیلم «ایستاده در غبار» (جلوه های میدانی)

فرید ناظر فصیحی برای فیلم «نفس» (جلوه های بصری)

محمد رضا نجفی امامی برای فیلم «رسوایی ۲» (جلوه های بصری)

سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه میدانی به ایمان کرمیان برای فیلم «ایستاده در غبار» تقدیم شد.

همچنین سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه بصری به سید هادی اسلامی برای فیلم «بادیگارد» اهدا شد.

بهترین فیلمنامه

فرهاد توحیدی و مرتضی اصفهانی برای فیلمنامه «امکان مینا»

سعید روستایی برای فیلمنامه «ابد و یک روز»

امیر عربی برای فیلمنامه «آخرین بار کی سحر را دیدی؟»

مهران کاشانی برای فیلمنامه «دختر»

محمد حسین مهدویان برای فیلمنامه «ایستاده در غبار»

سیمرغ بلورین این بخش به سعید روستایی برای فیلم «ابد و یک روز» تقدیم شد.

بهترین فیلم

منوچهر محمدی برای تهیه کنندگی فیلم «امکان مینا»

سعید ملکان برای تهیه کنندگی فیلم «ابد و یک روز»

فرزاد موتمن برای تهیه کنندگی فیلم «آخرین بار کی سحر را دیدی؟»

سید رضا میرکریمی برای تهیه کنندگی فیلم «دختر»

حبیب والی نژاد برای تهیه کنندگی فیلم «ایستاده در غبار»

سیمرغ بلورین این بخش به حبیب والی نژاد برای فیلم «ایستاده در غبار» اهدا شد.