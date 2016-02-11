به گزارش خبرنگار مهر، حبیب احمدزاده، حمید فرخ نژاد، مهدی کرم پور، مهتاب کرامتی و سامان مقدم را به عنوان هیات داوران بخش «نگاه نو» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر سیمرغ های بلورین این بخش را اهدا کردند.

نامزدهای بهترین فیلم

«ابد و یک روز» به تهیه کنندگی سعید ملکان

«ایستاده در غبار» به تهیه کنندگی حبیب والی نژاد

«متولد ۶۵» به تهیه کنندگی محمد مهدی عسگرپور

«لاک قرمز» به تهیه کنندگی مجید مجیدی و کامران مجیدی

«خانه ای در خیابان چهل و یکم» به تهیه کنندگی سید محمود رضوی

سیمرغ بلورین این بخش به سعید ملکان برای فیلم «ابد و یک روز» تقدیم شد.

نامزدهای بهترین کارگردانی

«ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی

«ایستاده در غبار» به کارگردانی محمد حسین مهدویان

«متولد ۶۵» به کارگردانی مجید توکلی

«برادرم خسرو» به کارگردانی احسان بیگلری

«لاک قرمز» به کارگردانی سید جمال سید حاتمی

سیمرغ بلورین این بخش به سعید روستایی برای فیلم «ابد و یک روز» اهدا شد.

همچنین سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیات داوران به محمد حسین مهدویان برای کارگردانی «ایستاده در غبار» تقدیم شد.