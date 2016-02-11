۸ هزار نیروی امدادی راهپیمایی ۲۲ بهمن را پوشش دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخساز با اشاره به حضور میلیونی و پر شور هموطنان در راهپیمایی ۲۲ بهمن در سراسر کشور، گفت: ملت بزرگ ایران همیشه در صحنه هستند و همواره حماسه های به یادماندنی را در یاد و خاطره ایران اسلامی برجای می گذارند، امروز نیز مردم با حضور میلیونی خود در اقصی نقاط کشور بار دیگر دین خود را به انقلاب شکوهمند اسلامی ادا کرده و ثابت کردند؛ انقلاب اسلامی ایران برای آحاد ملت شریف و شهید پرور ایران، ارزشمند است.

وی در خصوص ارائه خدمات امدادی از سوی امدادگران جمعیت هلال احمر در سراسر کشور، گفت: ۶۵۰ پایگاه امداد ونجات موقت و سیار در مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه در سراسر کشور، پوشش امدادی راهپیمایی را بر عهده داشتند.

به گفته رئیس سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر، پایگاه های امداد ونجات در تمامی شهرها و همچنین مراکز استان ها در مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن مستقر بوده و به ارائه خدمت پرداختند.

چرخساز با تاکید بر اینکه امسال نیز ارائه خدمات همانند سال های گذشته از قبل برنامه ریزی شده بود، تصریح کرد: پوشش امدادی راهپیمایان در سراسر کشور بر عهده ۸۷۳ تیم عملیاتی متشکل از هشت هزار تن از امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر بود و امدادگران در سراسر کشور نسبت به ارائه خدمات درمان سرپایی به راهپیمایان و همچنین انتقال بیماران به مراکز درمانی تلاش خود را به کار گرفتند.

وی در خصوص ارائه خدمات درمانی به هموطنان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، بیان کرد: در مجموع ۱۵ هزار و ۴۸۸ تن از هموطنان به پایگاه های امداد ونجات موقت و سیار جمعیت هلال احمر مراجعه کردند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۴۶۷ تن از خدمات تست قند خون و فشارخون بهره مند شدند، یک هزار و ۹۸۱ تن از راهپیمایان نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.به علاوه ۴۰ نفر نیز توسط آمبولانس های هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، به خودرو های عملیاتی و امدادی به کار گیری شده در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه اشاره و خاطرنشان کرد: پوشش امدادی راهپیمایان در یوم الله ۲۲ بهمن به وسیله ۴۷۳ دستگاه خودروی عملیاتی و ۴۶۴ دستگاه آمبولانس صورت گرفت.