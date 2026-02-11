جو استقلال را شب بازی با الحسین به هم ریختند/ ساپینتو بازهم اشتباه کرد

شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شکست یک بر صفر استقلال مقابل الحسین اردن در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: بازی خوبی را از استقلال در نیمه اول مشاهده کردیم، آبی پوشان برتری نسبتا خوبی نسبت به حریف داشتند و اگر با ادامه این روند، برنده از زمین خارج می شدند، می‌توانستند امیدوارانه به بازی برگشت فکر کنند.

وی در خصوص عملکرد خطوط استقلال گفت: الحسین موقعیت خطرناکی بر روی دروازه استقلال نداشت و فرعباسی کم کار بود. خط دفاع آبی پوشان هم بدون اشتباه ظاهر شد. در میانه میدان منیر از الحدادی به میانه زمین استقلال نظم داده بود و آسانی و کوشکی در دو جناح خطرناک ظاهر شدند. در خط حمله هم سحرخیزان دو موقعیت خوب را به وجود آورد که دروازه بان الحسین اردن به خوبی توانست آنها را مهار کند. در مجموع استقلال در نیمه اول هم خوب بازی کرد و هم موقعیت سازی را انجام داد.

کارشناس فوتبال در خصوص کیفیت زمین چمن آل مکتوم و بازی روان استقلال در این زمین گفت: متاسفیم که در کشور خودمان و در پایتخت یک زمین خوب نداریم تا بتوانیم از آن استفاده کنیم. استقلال در زمین با کیفیت آل مکتوم فوتبال روی زمین خوبی از خود به نمایش گذاشت و دیدیم که کوشکی که در دیدار برابر شمس آذر خوب نبود در این زمین چمن با کیفیت فوتبال قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته است و چندین موقعیت خطرناک به وجود آورد. ما باید امیدوارم باشیم که فوتبال ماه هم روزی چنین چمن های مطلوبی را به خود ببیند.

کارشناس فوتبال با انتقاد از عملکرد آبی پوشان در نیمه دوم گفت: استقلال در نیمه دوم خوب نبود، اگرچه دروازه حریف ۲ بار باز کرد اما سیستم VAR هر دو گل را رد کرد و آبی پوشان نتوانستند همان بازی نیمه اول را در ادامه انجام دهند. در مجموع استقلال مستحق شکست نبود اما یک حرکت اشتباه در میانه زمین و شوت پر قدرت بازیکن حریف باعث شد تا استقلال بازی را به الحسین اردن واگذار کند و امیدوار به بازی برگشت باشد تا بتواند در آن دیدار این شکست را جبران کرده و به مرحله بعد صعود کند.

بیانی با انتقاد شدید از تعویض های ریکاردو ساپینتو (سرمربی استقلال) در این دیدار گفت: ساپینتو باز هم اشتباه کرد و دوباره تعویض هایش نه تنها تاثیرگذار نبود بلکه بازی را کاملا به حریف داد تا آنها بتوانند به راحتی بازی را در اختیار گرفته و در پایان هم برنده از زمین خارج شوند. امیدوارم این اشتباه درس بزرگی به ساپینتو داده باشد تا دیگر شاهد چنین اشتباهاتی از این سرمربی نباشیم.

شاهرخ بیانی با انتقاد از افشاگری قرارداد بازیکنان استقلال در یک برنامه تلویزیونی گفت: متاسفانه استقلال مخالفان زیادی دارد که در شب یک بازی حساس جو تیم را به هم می ریزند. البته باشگاه استقلال باید به شدت پیگیر این قضیه باشد تا اجازه ندهد چنین اتفاقتی دوباره رخ دهد؛ قراردادی که بین بازیکن و باشگاه بسته می شود باید کاملا محرمانه باشد نه اینکه مجری یک برنامه ورزشی خیلی دقیق از رقم قراردادها باخبر باشد. این نشان می دهدکه در باشگاه استقلال افرادی هستند که دوست ندارند این تیم موفق باشد. باید از مسئولین باشگاه استقلال بخواهیم تا هر چه زودتر با متخلفین برخورد جدی کنند.

وی در خصوص انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه استقلال هم گفت: آنقدر انتخاب مدیرعامل طولانی شده که همه یادشان رفته استقلال بدون مدیرعامل کار را پیش می برد و امیدوارم هر چه زودتر فردی اصلح که دلسوز استقلال و کاربلد است و به دنبال سوءاستفاده نیست و تنها تمرکزش بر روی موفقیت استقلال است به عنوان مدیرعامل انتخاب شود. افراد با تجربه و دلسوخته زیادی هستند که به خوبی استقلال را می شناسند و می توانند بر صندلی مدیریت استقلال تکیه بزنند.