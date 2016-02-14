صهیونیستها درقواره جنگ‌ با ما نیستند/در تامین سلاح وابستگی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در جمع دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به وجود دو نگاه در مباحث کلان کشور اظهار داشت: نگاه اول، یک نگاه انقلابی، استکبارستیز، استقلال‌طلبانه و با رویکرد دفاع از مظلوم است که امام خمینی (ره)، رهبرمعظم انقلاب و عموم مردم دارای چنین نگاهی هستند.

وی افزود: اما عده‌ای دیگر نگاه خوش‌بینانه‌ای به غرب داشته و معتقدند دنیا کدخدایی دارد و ما باید مشکلات را از مسیر غرب حل کنیم که این نگاه از قبل از پیروزی انقلاب وجود داشته و امروز هم وجود دارد، اما باید ببینیم کدام نگاه ما را به مقصود می‌رساند و کدام نگاه نتیجه‌ای ندارد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با تاکید بر اینکه در حوزه تجهیزات دفاعی و موشکی خودکفا هستیم گفت: بیش از ۸۵ درصد نیازمندیهای اساسی خود را در داخل تهیه می‌کنیم و در سایر موارد نیز در مراحل نهایی تحقیقات هستیم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز بزرگ‌ترین قدرت نظامی منطقه است ادامه داد: بحمدالله امروز در حوزه تأمین تسلیحات وابستگی نداریم و موشک‌های ما از ایده تا محصول کاملاً ایرانی هستند.

سردار حاجی زاده با اشاره به دستاوردهای دفاعی بومی، از سامانه های راداری کاشف۱، کاشف۲ و رادار قدیر به عنوان بخشی از این دستاوردها یاد کرد و اظهار داشت: به طور قطع امروز به تکنولوژی دست یافته‌ایم و کاملاً توانمند هستیم و این موفقیت‌ها با تکیه بر توان داخل، کار و تلاش جهادی به‌دست آمده است.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تلاشهای دشمنان در ایجاد ناامنی در کشور گفت:‌ علیرغم تمامی توطئه ها، جوانان مؤمن و انقلابی ایران اسلامی با آمادگی کامل در برابر دشمن ایستاده‌اند.

وی در ادامه تأکید کرد: در حوزه نظامی نیز آمریکایی‌ها چندین بار تلاش کرده وبه منطقه آمده اند، اما توانی در مقابل ایران ندارند و نمی‌توانند کاری را انجام دهند؛ آنها جرأت درگیری نداشته و جسارت این کار را ندارند.

سردار حاجی زاده از نفوذ به عنوان رویکرد خصمانه دشمن در برابر انقلاب اسلامی یاد کرد و افزود: با وجود آمادگی‌های کامل نیروهای مسلح و خودکفایی در صنایع دفاعی که با مجاهدت و تلاش فراوان بدست آمده است، دشمن چه گلوگاهی را می‌خواهد بگیرد که تأثیرگذار باشد؟

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه دشمن در ارتباط با ما قادر به انجام هیچ کاری از بیرون کشور نیست، گفت: آنها قصد دارند با ورود به داخل و نفوذ در مراکز قدرت و همچنین دسترسی به عده‌ای که می‌توانند تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر باشند، نقشه خود را دنبال کنند.

وی تغییر نوع نگاه، باور و ذائقه مردم انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی را از اهداف دشمن در تقابل با انقلاب برشمرد وخاطرنشان کرد: بیش از ۳۰ ماه است که ما با آنها مذاکره می‌کنیم و باید دشمنی با ما کم‌تر می‌شد، اما بطور مثال هر زمانی که ما یک پرتاب موشکی داریم، هواپیماهای جاسوسی آنها به کار می‌افتد. بنابراین دشمنان دست از سر ما برنمی‌دارند و به کم‌تر از نابودی ما قانع نیستند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مشکل غرب با ما تنها بر سر مسئله هسته‌ای نیست و بعد از آن به سراغ توان موشکی‌ما می‌آیند، اظهار کرد: ما امروز شاهد وقوع این اتفاق هستیم، همچنین اگر آنها امروز با اعمال تحریم و فشارهای ظالمانه به جبهه اقتصاد حمله‌ کرده‌اند، به این خاطر است که افراد با روحیه جهادی پای کار نیامده‌اند و ما خودکفا نشده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه گزینه‌های روی میز که آمریکا از آنها سخن می‌گوید، تنها گزینه نظامی نیست، بیان کرد: آنها بر روی جنگ سخت، نیمه سخت و نرم کار می‌کنند و درموضوع جنگ نرم، جوانان را هدف قرار داده اند، آنها همچنین دشمنی با انقلاب را در حوزه‌های اقتصاد و جنگ اطلاعاتی نیز دنبال می‌کنند، اما اینکه در این مسیر تا چه میزان به اهداف خود دست یابند، به نوع نگاه و هوشیاری ما مرتبط است.

سردار حاجی‌زاده در ادامه با تاکید بر اینکه هرچه داریم با تکیه بر توان داخلی بدست آمده است، گفت: ما نیروهای توانمند و مستعد زیادی در داخل کشور داریم واین پتانسیل و ظرفیت عظیم به حدی است که سپاه به‌تنهایی قادر به بهره‌گیری از این استعدادهای فراوان نیست، اما ما تلاش‌مان را انجام می‌دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش پیرامون رابطه با غرب با تاکید بر اینکه باید بدانیم با چه کسانی طرف هستیم، گفت: اینکه ما ارتباطی هوشمندانه با غرب داشته باشیم، ایرادی ندارد، اما نباید باج بدهیم و به امید غرب ماندن، و آنها را دشمن ندانستن، یک ایراد است.

سردار حاجی‌زاده با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در قواره جنگ‌ با ایران نیست تاکید کرد: با این وجود توان بازدارندگی ما به ‌اندازه‌ای است که قادریم پاسخی محکم و دندان شکن به هر متجاوزی بدهیم.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پایان با اشاره به توان و ظرفیت های سپاه در حوزه سازندگی اظهار داشت: اگر سپاه از ابتدا وارد بخش‌های سازندگی نمی‌شد، ما هم‌اکنون در حوزه هایی همچون سدسازی، تونل‌سازی و پل‌سازی نیز تحریم بودیم.