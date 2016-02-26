حضور ۳۰ هزار نفری مردم پای صندوق های رای در ۲ ساعت اولیه رای گیری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۴۴۱ شعبه اخذ رای در حوزه کرمان و راور ایجاد شده است.

وی همچنین از در نظر گرفتن یک شعبه اخذ رای ویژه اقلیت مذهبی زرتشتیان در کرمان خبر داد و افزود: ۸۴ شعبه سیار و ۳۰ صندوق ویژه بانوان در این حوزه ایجاد شده است.

توحیدی تعداد واجدین شرایط اخذ رای در حوزه انتخابیه کرمان و راور را ۵۶۰ هزار نفر عنوان و تصریح کرد: طی دو ساعت اول رای گیری ۳۰ هزار نفر در حوزه کرمان و راور پای صندوق های رای آمدند.

وی از وجود یک هیئت اجرایی اصلی و هفت هیئت اجرایی فرعی برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: از مردم می خواهیم برای شرکت در انتخابات سریع تر اقدام کرده و رای دادن خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.

توحیدی تعداد کاندیداهای مجلس شورای اسلامی که توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شده بودند را ۳۶ نفر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۲۹ کاندیدای مجلس شورای اسلامی در حوزه کرمان و راور رقابت می کنند.

وی یادآور شد: به این ترتیب ۱۴ نفر برای هر کرسی حوزه انتخابیه کرمان و راور با یکدیگر رقابت می کنند.

فرماندار کرمان همچنین از تعبیه دو هزار و ۶۶ صندوق اخذ رای در استان کرمان برای مجلس خبرگان خبر داد و افزود: از مجموع ۲۲ نفری که برای مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده بودند پنج نفر تایید صلاحیت شدند و نهایتا با رای مردم سه نفر از استان کرمان به مجلس خبرگان راه پیدا خواهند کرد.

وی مسئولیت حوزه انتخابیه مجلس خبرگان را برعهده هیئت اجرایی دانست و افزود: ۵۷ هیئت اجرایی فرعی و یک هیئت اجرایی اصلی وجود دارد.

فرماندار کرمان با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ هزار نفر به طور مستقیم در برگزاری انتخابات مشارکت دارند، گفت: از مجموع ۲۴ فرآیند انتخابات ۲۳ فرآیند به صورت الکترونیکی و اتوماسیونی انجام می شود.

توحیدی با اشاره به وجود یک دستگاه رایانه در تمامی شعبات اخذ رای، افزود: با گرفتن اثر انگشت از افراد رای دهنده مشخص می شود که این فرد در شعبه دیگر رای نداده و واجد شرایط رای دادن است.

وی گفت: نتیجه رای گیری از طریق سیستم یارانه موجود در شعبات اخذ رای متصل به سرور مرکزی فرمانداری لحظه به لحظه به ما منتقل می شود.