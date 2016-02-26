مردم بیجارولایتمدار و تکلیف مدار هستند/حضور پرشور مردم ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام علی مرادی دقایقی قبل با حضور در شعبه اخذ رای در مسجد قائم (عج) اظهار داشت: مردم انقلابی و ولایتمدار بیجار امروز با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای وفاداری خود را به نظام و انقلاب بار دیگر ثابت کردند.

وی افزود:مردم بیجار همیشه در تمامی عرصه ها و بالاخص در عرصه های سیاسی و انقلابی بیشترین میزان حضور را داشته اند.

وی ادامه داد: امروز هم در نهایت شور و شوق و دلدادگی به نظام اسلامی مردم را می بینیم که در صف های طولانی اخذ رای منتظر هستند در حالی که انتظار می رفت در ساعات میانی ظهر شاهد حضور پرشور مردم در انتخابات باشیم، اما این حضور گسترده در ساعات اولیه اخذ رای قابل تقدیر است.

وی حضور حداکثری مردم را در پای صندوق های رای دشمن شکن دانست و ادامه داد:دشمنان کشورمان به این دوره از انتخابات هم چشم دوخته و می خواهند از میزان مشارکت مردم در انتخابات اطلاع پیدا کنند.

حجت الاسلام مرادی در ادامه اظهار داشت: حضور مردم در پای صندوق های رای لبیک به ندای رهبری است و خوشبختانه مردم بیجار با شور و شوق در تمامی پایگاه ها حضور پیدا کرده اند.

امام جمعه بیجار به پیام حضور مردم اشاره کرد و گفت: پیام این حضور سرنوشت ساز مردم در انتخابات نمایش اقتدار و عظمت ایران اسلامی است.

۶۰ هزار نفر از مردم بیجار واجد شرایط رای دادن

فرماندار بیجار نیز ضمن حضور در پایگاه اخذ رای مسجد قائم (عج) در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت:در شهرستان بیجار ۶۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند

وی افزود: همچنین ۱۰۸ شعبه در شهرستان با ۲۱۶ صندوق آرا برای جمع آوری مردم شهرستان بیجار در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه به حضور پرشور مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت:حضور گسترده مردم در ساعات اولیه صبح بسیار قابل تقدیر است و مردم ولایتمدار بیجار با حضور خود بار دیگر وفاداری خود را به اسلام و انقلاب نشان دادند.

وی اضافه کرد:حضور در انتخابات وظیفه شرعی و قانونی هر فردی است و مردم بیجار در انتخابات گذشته نیز مشارکت بالای استان را به خود اختصاص داده اند.

فرماندار بیجار در پایان گفت:استکبار جهانی از ماه ها قبل با نوشتن سناریوی سعی در خدشه دار کردن انتخابات مردم ایران را داشت،اما امروز مردم ایران اسلامی با حضور پر شور خود در پای صندوق های رای و انتخاب فرد اصلح نقشه شوم دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.