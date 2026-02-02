به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز (دوشنبه، ۱۳ بهمن) در هفتمین همایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با بیان اینکه هیچ فعال اقتصادی از رکود خوشش نمی‌آید، اما امید باعث شکل‌گیری انتظار مثبت می‌شود، گفت: در ادبیات بازار سرمایه، کلمات افت و خیز و ریسک واژه‌های جا افتاده‌ای هستند، زیرا طبیعت بازار همین است.

وی افزود: کسی افت شدید طلا در جهان را پیش‌بینی نمی‌کرد؛ این خاصیت بازار است. کسانی که به طبیعت بازار احترام می‌گذارند همیشه موفق هستند و افرادی که هیجان زده می‌شوند و واکنش پیش از موعد نشان می‌دهند، معمولاً در بلندمدت می‌بازند.

صیدی بیان کرد: در دوره رونق، همه به دنبال کارایی بالا هستند، اما در دوره رکود بیشتر تلاش برای امن نگه داشتن سرمایه‌ها صورت می‌گیرد. سرمایه محافظه‌کارانه در دوران رکود عمل می‌کند. بله، با رکود و ابهام مواجه هستیم و پیش‌بینی‌پذیری کاهش یافته است؛ طبیعی است که فعالان اقتصادی با احتیاط قدم بردارند. وظیفه فعالان بازار، از تنظیم‌گر تا فعالات مؤثر، رصد است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نهاد تنظیم‌گر و فعالان بازار وظیفه مدیریت احساسات را ندارند، بلکه باید فضای بازار را مدیریت کنند تا محیطی منصفانه و شفاف فراهم شود. انتظار، یک بحث روان‌شناسی نیست بلکه یک بحث فنی است. در همین دو هفته اخیر با شرکت‌های متعددی جلسه داشتیم و حداقل سه بنگاه خصوصی برای توسعه با ما در زمینه تأمین مالی گفتگو کردند که این خود نشانه امید در بازار است.

وی یادآور شد: از هر ۱۰ مورد، پنج مورد افزایش سرمایه از نوع آورده نقدینگی است. کار ما این است که تمرکز را به سمت ایجاد اعتماد ببریم؛ وقتی اعتماد شکل گیرد، سرمایه‌گذار به راحتی سرمایه‌گذاری می‌کند. چند هفته‌ای است که درخواست افزایش سقف صندوق‌های سهام نیز کم نبوده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر تصریح کرد: یک اقدام نادرست مانند حجم مبنا که ۲۲ سال ما را اذیت می‌کرد، در نهایت اصلاح شد. همچنین دامنه نوسان باید در محیط مناسب خود فراهم شود تا مورد بازنگری قرار گیرد.

ورود شرکت نفت به بورس، یکی‌از راهکارهای توسعه بازار سرمایه است

وی گفت: مورد بعدی، حرکت به سمت بزرگ شدن بازار است. در این راستا به دنبال ورود شرکت نفت به بازار سرمایه هستیم و بسترهای آن را آماده می‌کنیم که این یکی از راه‌های توسعه بازار به شمار می‌آید.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: در این دوره مه‌آلود که نرخ ارز، بهره و دیگر متغیرها قابل پیش‌بینی نیست، امیدواریم با کمک نهادهای مالی، بازاری بزرگ‌تر برای تأمین مالی و تشکیل سرمایه ایجاد کنیم. اگر بازار کاراتر شود، قطعاً به بازار بزرگ‌تری دست خواهیم یافت و ان‌شاءالله می‌توانیم اقتصاد کشور را شکوفا کنیم. اکنون وقت ناامیدی نیست.