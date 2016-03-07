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۱۷ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۴۰

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام:

نهالستان‌های استان ایلام ظرفیت تولید ۶ میلیون اصله نهال را دارند

نهالستان‌های استان ایلام ظرفیت تولید ۶ میلیون اصله نهال را دارند

ایلام-مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام با اشاره به اینکه شش نهالستان استان ایلام ظرفیت تولید ۶ میلیون اصله نهال را دارند، گفت: گونه های بومی در این نهالستان ها تولید می شود.

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اصلی ترین پیش نیاز احیا و توسعه جنگل ها و فضاهای سبز، تولید نهال است و بدون تردید نهال با کیفیت مطلوب و استاندارد ضامن بقا و موفقیت عملیات احیایی جنگل ها است.

وی بیان داشت: منابع طبیعی استان ایلام به منظور تامین نیازهای استان به نهال های غیرمثمر جهت کاشت در فضاهای سبز و جنگل کاری ها، اقدام به احداث شش نهالستان سردسیری و گرمسیری شامل نهالستان های ایوان، ایلام، سرابله، سیروان، مهران، دهلران و با اولویت تولید گونه های بومی و سازگار با شرایط اقلیمی استان کرده است.

احمدی با اشاره به اینکه سالانه بیش از شش میلیون اصاله نهال در نهالستان های استان ایلام تولید می شود، گفت: ظرفیت و پتانسیل نهالستان های استان ایلام تا تولید ۱۱ میلیون اصله نهال در سال وجود دارد.

وی عنوان کرد: گونه های تولید شده در نهالستان های استان شامل بلوط، بنه، داغداغان، گلابی وحشی، ارغوان، بادام کوهی، کنار، کهور، اکاسیا و...است.

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام افزود: نهال های تولید شده در نهالستان های استان ایلام به صورت رایگان بین مردم و دستگاه های اجرایی مختلف توزیع می شود و در سال جاری نیز پنج هزار اصله نهال به استان میسان عراق به صورت رایگان فرستاده شده است.

کد مطلب 3574535

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