اشکان آزادبخت مدیر رسانه ای و روابط عمومی روزبه نعمت اللهی خواننده موسیقی پاپ در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر توضیح داد: متاسفانه از شب گذشته به دلیل تب شدیدی که این خواننده به آن مبتلا شد تصمیم گرفته شد که وی در اسرع وقت در بیمارستان بستری شود و بعد از آزمایشات متعددی که روی نعمت‌اللهی انجام شد پزشکان متوجه عقونت شدید خون شدند.

وی ادامه داد: هم اکنون حال عمومی روزبه بد نیست اما پزشکان بیمارستان در حال انجام آزمایش های مختلفی هستند که امیدوارم مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد. این در حالی است که بنده به همه طرفداران این خواننده اعلام می کنم که هرگونه اطلاع رسانی و گزارش احوال این خواننده از سوی رسانه های رسمی به مخاطبان عزیز اعلام می شود.

آزادبخت اظهار کرد: از همه اهالی موسیقی و طرفداران مشتاق می خواهیم مانند همیشه روزبه نعمت اللهی را از دعای خیر خودشان محروم نکرده و برای سلامتی این هنرمند دعا کنند.