به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در همایش قضات تهران گفت: همواره نفس ما به سه دشمن یعنی شیطان، شیطان‌صفت‌ها و هوای نفسانی مواجه است و چنانچه بخواهیم به مقصد عالی برسیم راهی جز غلبه بر این سه دشمن نداریم.

وی ادامه داد: نخستین راه برای غلیه بر این سه دشمن استمداد از پروردگار است؛ به عبارتی دیگر در مسیری که امروز ما در آن قرار داریم، پیوسته در معرض لغزش‌ها هستیم و پیوسته با به ظاهر مجرمان و فاسدان سروکار داریم. بنابراین برای ما در مرحله اول استمداد از پروردگار لازم و ضروری است.

محسنی‌اژه‌ای، دومین لازمه مبارزه با این ۳ دشمن را بینایی و بصیرت دانست و گفت: بینایی و بصیرت در این مسیر بسیار مهم است تا هوای نفسانی را با حق اشتباه نگیریم. گاهی وقت‌ها ممکن است فکر کنیم حرف حق می‌زنیم اما در حقیقت از هوای نفس خود تبعیت داریم.

معاون اول دستگاه قضا، سومین لازمه مبارزه با این دشمنان را جهاد، تلاش و استقامت خواند و گفت: در جاهایی که کار مشکل و سخت می‌شود شیاطین از درون خود ما و جبهه ما یارگیری می‌کنند و آن وقت که کار در یک فضای غبارآلود سخت می‌شود و تشخیص دوست و دشمن به راحتی قابل انجام نیست.

وی با بیان اینکه در قرآن کریم در خصوص این ۳ دشمن در سوره‌های مختلف تذکرات زیادی داده شده است گفت: در ۳۲ سوره از قرآن کریم حدود ۶۳ مورد خداوند متعال در مورد نفس شیطان مطالبی را می فرماید. در آیات مختلف قرآنی، خداوند ما را از هواهای نفسانی پرهیز داده است. در ۲۹ سوره از سوره‌های قرآن و نزدیک ۴۸ آیه کلمه عدم پیروی از هوای نفسانی تذکر داده شده است.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی افزود: در برخی میادین فقط کافیست انسان به طرف گناه نرود اما اینجا گناه را به سمت می‌آورند؛ به عبارتی دیگر هم باید سراغ گناه نرویم و هم گناهی که به سمت ما می‌آید پس بزنیم و این کار آسانی نیست. خدایی ناکرده به یک‌باره سربلند نکنیم و ببینیم آبروی بیست و چندساله‌مان از کف رفته است. بنابراین باید بسیار هوشیار و بینا باشیم.

محسنی‌اژه‌ای، با بیان اینکه این راه بسیار پرپیچ و خم و لغزنده است افزود: اگر کسی در میدانی قرار گرفت که غبارآلود است و دست‌اندازها و لغزش‌گاه‌های مختلف دارد باید بسیار مواظب باشد چرا که یک لحظه غفلت انسان را به سمت چاه ویل می‌برد.

وی تاکید کرد: در این مسیر شماتت‌ها، دشمنی‌ها، بدگویی‌ها و توطئه‌های بسیاری وجود دارد و ما نباید در انجام وظیفه خود از شماتت‌ها هراس داشته باشیم. زیرا اگر بخواهیم از اجرای عدالت نگران شویم بدانید که موفق نخواهیم شد. البته چنانچه در این مسیر موفق شویم پاداش بسیار بزرگی در انتظارمان خواهد بود.

معاون اول دستگاه قضا افزود: ما در این کارزار با مفسدین، مستکبرین، طواغیت و دشمنان قاهر مواجه هستیم و در اینجا جایگاه قضا کجاست؟ وظیفه ما چیست؟ به خصوص وظیفه دادستانی و همکارانش که در صف اول مبارزه با مفسدین هستند.

محسنی‌اژه‌ای، با تاکید بر نقش مهم اجرای احکام در به ثمر رسیدن عدالت، گفت: حلاوت عدالت و اجرای آن در اجرای حکم نهفته است زیرا اگر تلاش‌های بسیاری صورت گیرد اما اجرا خوب نباشد، یا حکم اجرا نشود و یا اجرای آن به موقع نباشد شیرینی عدالت به کام مردم نمی‌نشیند.

وی از قضات حاضر در این همایش خواست، جایگاه خود را بدانند و نگویند چون دادیار،‌ بازپرس یا معاون دادستان هستند وظیفه‌ای ندارند. زیرا امروز نقشی که قضات دادسراها در ابتدا و انتهای پرونده‌ها می‌توانند ایفا کنند از نقش دادگاه و دیوان مهمتر است.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه افزود: می‌دانیم که دولت تنگناهایی دارد و همواره تلاش دولت به ویژه شخص آقای جهانگیری را در مبارزه با مفاسد و فعالیت‌های دلسوزانه و شبانه‌روزانه وی را شخصا شاهد هستم اما با این حال تقاضا دارم تا جایی که مقدور است به دستگاه قضا کمک کنند.

محسنی‌اژه‌ای، اظهار کرد: البته مگر ما در طول ۳۷ سال گذشته در مصاف با دشمنان و مشکلات همه امکانات و ابزار لازم را داشته‌ایم و امکاناتمان با دشمن برابر بوده است؟ چگونه جنگ اداره شد و بعد از جنگ کشور خود را به اینجا رسانده به طوریکه دوست و دشمن اذعان دارند جمهوری اسلامی ایران از همه تنگناها گرچه با سختی عبور کرده است. بنابراین اگر روحیه صرفه‌جویی و قناعت داشته باشیم مطمئن هستم بر مشکلات فائق می‌آییم.