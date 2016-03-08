به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو عصر سه‌شنبه در یادواره شهدای گمنام جزیره فارسی با اشاره به اقتدار و عزت ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف اظهار داشت: این عزت و اقتدار و توانمندی مرهون رشادت‌ها و دلاوری‌های رزمندگان است.

وی به دستگیری نظامیان آمریکایی در خلیج فارس اشاره کرد و افزود: این اقدام پاسداران نیروی دریایی باعث شد تا ابهت و هیمنه پوشالی آمریکا در منطقه شکسته شود.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه اضافه کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، امروز خط مقدم مبارزه با استکبار خلیج‌فارس است.

وی با اشاره به اقتدار نیروی دریایی ایران اسلامی در خلیج فارس، خاطرنشان کرد: نیروی دریایی در خلیج فارس دارای اشرافیت کاملی است و با اقتدار و پایمردی در خلیج‌فارس حضور دارد.

رزمجو با اشاره به اینکه شهدا همه چیز خود در راه این نظام و انقلاب گذاشتند، بیان کرد: شهدا انسان‌های مخلص و فداکاری بودند که مخلصانه با رزم بی‌ امانشان، موجب سربلندی و عزت جمهوری اسلامی در مرزهای سیاسی، اقتصادی و برقراری امنیت پایدار شدند.

وی ادامه داد: در جزیره فارسی دو شهید گمنام آرمیده‌اند که حضور این شهدا در این جزیره پیام‌های بسیاری دارد و با حضور آنها این جزیره بیمه شده است.

امام جمعه موقت بوشهر نیز در این آئین با اشاره به اینکه شهدا دارای جایگاه بسیار بزرگی هستند، اظهار داشت: شهدا با خون خود باعث حیات به جامعه و تزریق شجاعت و شهامت به اجتماع شدند.

حجت‌الاسلام سید غلامرضا هاشمی تاکید بر لزوم تریج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، افزود: برگزاری یادواره‌های شهدا از جمله برنامه‌های هم برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.