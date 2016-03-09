به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ضیاء الدین حزبی عصر امروز چهارشنبه در آئین افتتاحیه پروژه های محرومیت زدایی شهرستانهای آبادان و خرمشهر در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده نفت آبادان با اشاره به فعالیتهای گسترده سپاه در کشور، استان خوزستان و شهرستانهای آبادان و خرمشهر افزود: یکی از افتخارات سپاه، شکل گیری آن از متن مردم ایران است که با مردم و در کنار آنان بودن جزء رموز موفقیت سپاه به شمار می رود.

وی از مردمی بودن، با مردم بودن و برای مردم بودن به عنوان ماموریت سپاه در سراسر کشور نام برد و اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همراهی برخی قرارگاه ها در اقصی نقاط کشور، اقدامات قابل قبولی را به انجام رسانده و این اقدامات همچنان ادامه دارد.

سردار حزبی با قدردانی از تمامی اقدامات خوب و تاثیرگذار فرماندهان در تامین امنیت پایدار تصریح کرد: سپاه، نیروی زمینی، هوافضا، نیروی دریایی سپاه، قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه های قرب کوثر، کربلا، نجف، قائم، نیروگستر، موسسه ولیعصر و ۱۵ موسسه دیگر اقدامات با ارزش، خوب و قابل تقدیری را انجام داده اند.

فرمانده قرارگاه قرب کوثر با بیان اینکه اقدامات ما با مردم مناطق مرزی و حساس، مرتبط است، یادآور شد: معتقدیم که هر سازمانی که حواسش به مردم باشد آن سازمان در انجام امور محوله اش موفق است.

به گفته سردار حزبی، سپاه علاوه بر کمک به تامین امنیت و دفاع از کشور به عنوان ماموریت اصلی آن، موضوع مردمداری، مردم یاری، مردم دوستی، مردم نوازی و محرومیت زدایی را به عنوان راهبردهای اصلی اش دنبال می کند.

فرمانده قرارگاه قرب کوثر با ابراز گلایه از کسانی که به مردم توجهی ندارند، افزود: کارهای زیادی در سطح خوزستان و شهرستانهای آبادان و خرمشهر انجام شده است، اما متاسفانه هنوز عقب ماندگی ها زیادی نیز در این مناطق به چشم می خورد.

سردار حزبی اظهار کرد: قصد داریم تا در برنامه ریزیهای خود برای سال ۹۵، موضوع کمک به بازسازی، زیباسازی، کمک در تامین به وسایل گرمایشی و سرمایشی حوزه های علمیه و بهسازی تمامی مساجد روستایی را در اولویت های کاری قرارگاه کربلا در بحث محرومیت زدایی قرار دهیم ضمن آنکه برای لایروبی تمامی انهار در روستاها نیز برنامه ریزی و تدبیر کنیم.

وی تصریح کرد: در نشستی که با مسئولان کمیته امداد در شهرستانهای آبادان و خرمشهر داشتیم اسامی ۱۲۳ خانوار فاقد مسکن را استخراج کردیم که سعی داریم تا در برنامه سال ۹۵ بای آنها نیز تدبیر و برنامه ریزی کنیم.

سردار حزبی یادآور شد: تجربه نشان داده که هر کجا همکاری و هماهنگی بین بخشی وجود داشته است موفقیت ۱۰۰درصدی حاصل شده است به همین دلیل امید می رود تا در سال ۹۵ علاوه بر انجام وظیفه ای را که خود در بحث محرومیت زدایی برای مردم تعریف کرده ایم، با همدلی و هم زبانی تمامی مسئولان شهری و استانی چهره محرومیت را از استان خوزستان و به ویژه شهرهای آبادان و خرمشهر بزدائیم.

فرمانده قرارگاه قرب کوثر گفت: خوشبختانه قرارگاه کربلا که مسئولان محرومیت زدایی در بخش جنوب غرب استان خوزستان (شهرستانهای آبادان و خرمشهر) را بر عهده دارد توانسته در سال جاری اعتبار پیس بینی شده را به طور کامل جذب و اقدامات در خور تقدیری را به انجام برساند.

سردار حزبی افزود: هر چند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ مسئولیتی در بحث محرومیت زدایی در کشور ندارد اما ذات کار ما آن است که در کنار مردم باشیم و تاکنون نیز توانسته ایم از محل درآمدها، پروژه های سازندگی خاتم الانبیا و از محل صرفه جویی های سپاه، برای مردم خود کارهای زیادی را در قالب محرومیت زدایی به انجام برسانیم.

وی با ابراز افتخار از بودن در کنار مردم اظهار کرد: در طی سالهای ۹۳ و ۹۴ اقدامات خوبی در سراسر کشور به انجام رسانده ایم اما قصد داریم تا در سالهای ۹۵ و ۹۶ بیشترین تمرکز و اقدامات محرومیت زدایی خود را در خوزستان و به ویژه شهرستانهای آبادان و خرمشهر متمرکز کنیم.