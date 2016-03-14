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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

آخرین تحولات بازار مرغ و ماهی در آستانه نوروز

آخرین تحولات بازار مرغ و ماهی در آستانه نوروز

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، نرخ جدید مرغ و انواع ماهی را در بازار اعلام کرد.

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر قیمت مرغ زنده را امروز دوشنبه  ۴۴۰۰ تومان اعلام کرد و اظهارداشت: قیمت این کالا در عمده فروشی میدان بهمن ۶۲۰۰، درب کشتارگاه  ۶۲۰۰ و توزیع درب واحدهای صنفی نیز ۶۳۰۰ تومان است.

وی افزود: نرخ مرغ در مراکز خرده فروشی نیز بدون تغییر نسبت به هفته قبل، ۶۸۰۰ تومان و قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر ۵۸۰۰ و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ ۶۸۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی همچنین تحولات بازار ماهی را نسبت به هفته قبل مورد اشاره قرار داد و گفت: قیمت ماهی قزل‌آلا، تیلاپیا، هامور جنوب و حلوا سیاه نسبت به هفته قبل کاهش و نرخ ماهی شیر نیزه‌ای و آزاد دزفولی افزایش داشته است.

یوسف‌خانی، قیمت انواع ماهی در بازار را بدین شرح اعلام کرد: شیرجنوب ۲۸ هزارتومان، کپور ۱۴ هزارتومان، قزل‌آلا ۱۱ هزارتومان، شیرنیزه‌ای ۱۶ هزارتومان، تیلاپیا ۱۹ هزارتومان، سفید پرورشی (آمور جنوب) ۱۵ هزارتومان، آزاد دزفولی ۹ هزارتومان، هامور جنوب ۲۴ هزارتومان، حلوا سیاه ۲۵ هزارتومان، سفید دریایی ۲۴ هزارتومان، شوریده ۲۲ هزارتومان، سرخو ۲۶ هزارتومان، سالمون نروژ ۳۷ هزارتومان، سنگ سر طلایی ۱۸ هزارتومان، سارم ۸ هزارتومان، گیش ۱۰ هزارتومان و سنگ سر ۱۷ هزارتومان.  

کد مطلب 3579913

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