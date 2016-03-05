  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۳۲

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

قیمت مرغ در بازار به ۶۸۰۰ تومان رسید

قیمت مرغ در بازار به ۶۸۰۰ تومان رسید

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اعلام کرد: قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی به ۶۸۰۰ تومان رسیده است.

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه امروز شنبه قیمت مرغ زنده ۴۴۰۰  تومان است، اظهارداشت: قیمت این کالا در عمده فروشی میدان بهمن ۶۲۰۰ تومان، درب کشتارگاه  ۶۲۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ۶۳۰۰  تومان و فروش درب واحدهای صنفی ۶۸۰۰ تومان است.

به گفته وی، نرخ هرکیلوگرم ران مرغ با کمر ۵۸۰۰ و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ و ۶۸۰۰ تومان است.

یوسف‌خانی با اشاره به اینکه اواسط هفته قبل نرخ این کالا ۶۴۰۰ تومان بوده است، اضافه کرد: قیمت مرغ نسبت به اواسط هفته گذشته ۴۰۰ تومان افزایش یافته است.

 

 

کد مطلب 3572948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها