قیمت مرغ در بازار به ۶۸۰۰ تومان رسید

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه امروز شنبه قیمت مرغ زنده ۴۴۰۰ تومان است، اظهارداشت: قیمت این کالا در عمده فروشی میدان بهمن ۶۲۰۰ تومان، درب کشتارگاه ۶۲۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ۶۳۰۰ تومان و فروش درب واحدهای صنفی ۶۸۰۰ تومان است.

به گفته وی، نرخ هرکیلوگرم ران مرغ با کمر ۵۸۰۰ و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ و ۶۸۰۰ تومان است.

یوسف‌خانی با اشاره به اینکه اواسط هفته قبل نرخ این کالا ۶۴۰۰ تومان بوده است، اضافه کرد: قیمت مرغ نسبت به اواسط هفته گذشته ۴۰۰ تومان افزایش یافته است.