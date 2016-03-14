مدیرکل جدید محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که ظهر دوشنبه برگزار شد، اسداله هاشمی به عنوان رئیس جدید کهگیلویه وبویر احمد معرفی و جانشین عطا پور شیرزاد شد.

در این مراسم پورشیرزاد مدیرکل سابق این اداره کل که گفته می شود در مرخصی بسر می برد، حضور نیافت تا تنها مراسم معارفه برگزار شود.

معاون آموزش و پژوهشی سازمان محیط زیست کشور در این آیین گفت: ریشه فقر با ایجاد اشتغالزایی از بین می رود که برای محقق شدن این امر باید به سمت اکوتوریسم و مشاغل سبز حرکت کنیم.

مهناز مظاهری افزود: سازمان محیط زیست ۴۲۰ شغل با همکاری دانشگاه پلی تکنیک و وزارت کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران پیش بینی کرده است.

وی با بیان اینکه باید به اکوتوریسم توجه جدی شود، اظهار کرد: چهارمین دوره آموزش توسعه پایدار در آینده نزدیک در استان کهگیلویه و بویراحمد برای آشنایی دستگاههای اجرایی با محیط زیست برگزار می شود.

وی اضافه کرد: پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز هم طی اردیبهشت ماه سال ۹۵ در کشور برگزار می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: حدود ۱۱ درصد این استان را مناطق حفاظت شده تشکیل می دهند.

پژمان نیک اقبالی افزود: تا زمانی که بین محیط زیست و مردم ارتباط خوبی شکل نگیرد نمی توانیم انتظار داشته باشیم که محیط زیست در بین مردم مورد پذیرش قرار گیرد.

نیک اقبالی با اشاره به مشکلات تداخل حریم مناطق حفاظت شده با برخی روستاهای استان تصریح کرد: باید تدابیری اندیشیده تا این مسایل و مشکلات برطرف شود.

وی بیان کرد: باید پیوست زیست محیطی برای پروژه های عمرانی استان دیده شود تا به مسایل زیست محیطی توجه لازم صورت گیرد.

معاون استاندار همچنین گفت: ۷۰ محیط بان کار حفاظت از مناطق حفاظت شده استان را برعهده دارند که نسبت به سرانه بین المللی پایین تر هستیم. در این استان به ازای هر سه هزار هکتار یک محیط بان داریم.

مدیرکل جدید محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: این استان دوهزار گونه گیاهی دارد که ۱۲۰۰ گونه از این تعداد مربوط به پارک ملی دناست.

هاشمی افزود: ۳۵ گونه گیاهی اندمیک کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.

هاشمی تصریح کرد: مساحت مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت این استان ۳۱۲ هزار هکتار است.

وی اظهار کرد: برای حفاظت بهتر باید نگاه فرابخشی به محیط زیست داشت و مردم در این زمینه همکاری بیش از پیش داشته باشند.

مدیرکل جدید محیط زیست استان تلاش در راستای توسعه گردشگری سبزرا از مهمترین برنامه های آینده محیط زیست استان عنوان کرد.