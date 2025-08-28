معاون رئیس جمهور وارد کهگیلویه و بویراحمد شد

به. گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت هفته دولت صبح پنج شنبه وارد کهگیلویه و بویراحمد شد و مورد استقبال استاندار و جمعی از مدیران کل ارشد استانی قرار گرفت.

افتتاح پروژه‌های هفته دولت، بررسی مسائل و چالش‌های محیط‌زیستی استان، بازدید و افتتاح برخی از پروژه‌ای کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان باشت و نیز بررسی وضعیت زیست محیطی استان از برنامه‌های وی به کهگیلویه و بویراحمد است.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، افتتاح تصفیه خانه و سیستم پایش آنلاین کارخانه سیمان مارگون، بهره برداری از پد بالگرد ویژه هلیبرن نیرو و تجهیزات در ارتفاعات منطقه حفاظت شده دیل، حدفاصل دو شهرستان گچساران و باشت، دیدار با نمایندگان تشکل‌های زیست محیطی و کارکنان حفاظت محیط زیست از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده برای سفر یک روزه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به استان است.