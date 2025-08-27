سفر رئیس سازمان محیط زیست کشور به کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب گفت: به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت با شعار ۱۲ ماه تلاش و ۱۲ روز دفاع، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به منظور افتتاح پروژه‌های هفته دولت و بررسی مسائل و چالش‌های محیط‌زیستی کهگیلویه و بویراحمد فردا در سفری یک روزه به این استان سفر خواهد کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با تائید این خبر گفت: حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان نماینده عالی کشور در کلنگ زنی، بازدید و افتتاح برخی از پروژه‌ای کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان باشت و نیز بررسی وضعیت زیست محیطی استان از دیگر اهداف سفر دکتر شینا انصاری به استان است.

وی اظهار کرد: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، افتتاح تصفیه خانه و سیستم پایش آنلاین کارخانه سیمان مارگون، بهره برداری از پد بالگرد ویژه هلیبرن نیرو و تجهیزات در ارتفاعات منطقه حفاظت شده دیل، حدفاصل دو شهرستان گچساران و باشت، دیدار با نمایندگان تشکل‌های زیست محیطی و کارکنان حفاظت محیط زیست از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده برای سفر یک روزه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به استان است.