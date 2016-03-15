جشن آتش در پل معلق مشگین شهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه با حضور گسترده مردم مشگین شهر و گردشگران پل معلق به عنوان المان گردشگری مشگین شهر میزبان جشن چهارشنبه آخر سال شد.

در این جشن فرماندار مشگین شهر با بیان اینکه برگزاری برنامه‌های شاد و نشاط آور در تعطیلات عید نوروز پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: مقدمه این جشن‌ها، جشن چهارشنبه آخر سال است.

ابراهیم امامی تأکید کرد: این جشن باهدف معرفی جاذبه گردشگری مشگین شهر در مجاورت پل معلق برگزار شده تا فرصتی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان فراهم شود.

وی افزود: علاوه بر این با برگزاری جشن ایمن به دنبال فرهنگ‌سازی برگزاری جشن‌هایی مانند چهارشنبه‌سوری به دور از خطرات استفاده از مواد محترقه هستیم.

فرماندار مشگین شهر با یادآوری مصدومیت ۲۱ نفر و قطع عضو دو نفر در مراسم چهارشنبه‌سوری سال گذشته تصریح کرد: در سال جاری تمهیدات لازم اندیشیده شد تا جشنی مردمی و ایمن برگزار شود.

امامی از آمادگی شهرستان مشگین شهر برای استقبال از مسافران نوروزی خبر داد و تأکید کرد: تمامی مراکز اقامتی، مدارس هدف اسکان فرهنگیان و مراکز تفریحی آماده استقبال از گردشگران نوروزی است.

پل معلق مشگین شهر با ۳۲۵ متر طول، عرض دو متر و ارتفاع ۸۰ متری از کف رودخانه «خیاوچایی» از جاذبه‌های گردشگری شهرستان مشگین شهر است که بهار امسال به بهره‌برداری رسید و در تعطیلات نوروز و تابستان سال جاری پذیرای میلیون‌ها مسافر و گردشگر بود.