عرضه ۶۰ هزارتن میوه تنظیم بازارعید/ توزیع تا ۱۵فروردین ادامه دارد

حسین صفایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای تنظیم بازار میوه شب عید ۹۵ حدود ۴۳ هزارتن پرتقال و نزدیک به ۱۹ هزار تن سیب‌درختی در سراسر کشور توزیع می‌شود، اظهارداشت: امسال تمام سیب و پرتقال خریداری شده را تا ۱۵ بهمن‌ماه به استان‌ها منتقل کردیم تا گرفتار حمل و نقل و تاخیر در رسیدن به مقصد نباشیم.

وی با اشاره به اینکه در سراسر کشور ۳۶۰۰ مرکز و جایگاه در شبکه توزیع میوه شب عید فعال شده‌اند، گفت: فاز اول توزیع تا پایان روز شنبه ۲۹ اسفندماه ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور اضافه کرد: روزهای یکم و دوم عید مراکز عرضه تعطیل است پس از این دو روز، مجددا توزیع میوه‌های تنظیم بازاری آغاز می‌شود و تا ۱۵ فروردین‌ ۹۵ ادامه دارد.

صفایی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است زمان توزیع تمدید شود؟ افزود: تنظیم بازار برای تعدیل قیمت‌ها است و دولت نباید در این زمینه حضور مستمر داشته باشد اما اگر قیمت‌های بازار با شیب تند و غیرقابل قبول تغییر کند، طرح مذکور ادامه پیدا خواهد کرد.

این مقام مسئول دولتی با بیان اینکه در شهر تهران قیمت پرتقال تنظیم بازاری به ۲۳۰۰ تومان و در شهرستان‌های این استان به ۲۱۰۰ تومان رسیده است، ادامه داد: قیمت هرکیلوگرم سیب‌درختی هم ۲۲۰۰ تومان است.

صفایی درباره دلیل کاهش ۱۵۰ تومانی قیمت پرتقال تنظیم بازاری در تهران افزود: شاید این موضوع به میزان تقاضا مربوط شود، امسال مدت تعطیلات بیشتر است و بسیاری از مردم زودتر به مسافرت رفته‌اند، بنابراین وقتی تقاضا افت می‌کند ما باید قیمت‌ها را تعدیل کنیم، ضمن اینکه باید منتظر ماند و دید، فردا و پس فردا چه اتفاقی در بازار رخ خواهد داد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قیمت میوه‌های تنظیم بازاری در سراسر کشور به چه شکل است؟ گفت: قیمت‌ها در نقاط مختلف کشور متفاوت است، ستاد تنظیم بازار ضابطه‌ای تصویب کرده و براساس آن اجازه داده میوه‌های تنظیم بازاز شب عید بین ۵ تا ۱۵ درصد زیر قیمت خرده فروشی عرضه شود.

صفایی با بیان اینکه در بازار خرده فروشی شهرها و استان‌های مختلف قیمت‌ها متفاوت است، ادامه داد: به همین دلیل است که قیمت‌ها‌ در شهرستان‌های استان تهران باخود این شهر تفاوت دارد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور درباره کیفیت میوه‌‌های عرضه شده هم افزود: بسیار به این مساله که کیفیت میوه‌ها خوب و مطلوب باشد، توجه شده است، به عنوان مثال ما برای بخشی از استان‌های کشور سیب دماوند خریداری و ذخیره‌سازی کردیم که محصول بسیار ممتازی است.

صفایی اضافه کرد: برای استان‌های دیگر هم از نقاط سردسیرکشور، سیب باکیفیت تهیه کردیم، ضمن اینکه درباره پرتقال هم به این مساله توجه شده است.

وی با اشاره به اینکه ما در استان‌های جنوبی کشور، پرتقال والنسیا ذخیره کردیم که کیفت بسیار متفاوتی دارد، گفت: پرتقال ذخیره شده برای استان‌های فارس، بخشی از خوزستان، هرمزگان، بوشهر و کرمان از این نوع بوده است که کیفیت و ماندگاری بالایی دارد.

صفایی افزود: برای سایر نقاط کشور هم پرتقال تامسون خریداری و ذخیره شده و ما تمام تلاش خود را کردیم که پرتقال‌های امسال کیفیت خوبی داشته باشند.

به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، پرتقال‌های تنظیم بازاری توزیع شده در تهران از نوع تامسون هستند.

این در حالی است که سید محسن محمودی رئیس اتحادیه بارفروشان با انتقاد از کیفیت میوه‌های تنطیم بازار شب عید امسال، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نوع میوه‌ها درجه دو هستند اما به اسم درجه یک وارد بازار شده‌اند.

وی، عرضه ۶۰ هزار تن میوه تنظیم بازاری در شب عید را رد کرد و گفت: براساس گفته سخنگوی دولت، حجم کل میوه‌های تنظیم بازار شب عید امسال حول و حوش ۳۰ هزار تن بوده است.

محمودی توضیح داد: اگر میوه‌های تنظیم بازار شب عید امسال درجه یک بودند، هیچ گاه این میوه‌ها درون جعبه‌ لکه‌دار نمی‌شدند، ضمن اینکه هم اکنون نمونه‌هایی از لکه‌دار شدن این میوه‌ها در سردخانه‌ها وجود دارد.