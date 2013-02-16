توزیع 7 هزار تن سیب و پرتقال در تهران/ تعیین قیمت در هفته آخر سال

یداله صادقی در گفتگو با مهر گفت: در روزهای پایانی اسفندماه سال جاری، 7 هزار تن سیب و پرتقال به قیمت مصوب و تنظیم‌بازاری در تهران توزیع خواهد شد؛ بنابراین مردم نگران تامین میوه شب عید خود نباشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: در همین حال، 4 هزار تن پرتقال و 3 هزار تن سیب ذخیره‌سازی شده وارد بازار خواهد شد که در شبکه‌های توزیع منتخب از جمله میادین میوه و تره‌بار توزیع خواهد شد.

وی در خصوص عرضه موز در سبد میوه‌های تنظیم بازاری دولتی در سال جاری تصریح کرد: متاسفانه موز در سبد میوه‌های عرضه شده تنظیم بازاری نیست، اما با هماهنگی صورت گرفته با مباشران، واردات صورت گرفته است؛ اما قیمت آن به صورت تعادلی و بر اساس قیمت بازار عرضه خواهد شد.

صادقی در ادامه اظهار داشت: امسال به دلیل وضعیت ارزی کشور نسبت به سالهای اخیر، موز برای واردات نیاز به ارز آزاد دارد و دولت تعهدی برای ارایه ارز مرجع یا مبادلاتی به موز ندارد؛ بنابراین واردات با ارز آزاد صورت می‌گیرد و بر اساس عرضه و تقاضا نیز قیمتگذاری شده است.