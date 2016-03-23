یک میلیون و ۵۶ هزار مسافر از خدمات هلال احمر استفاده کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر للـهگانی با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و ۵۶ هزار و ۲۰۰ مسافر نوروزی از خدمات طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی استفاده کردند، گفت: بر این اساس در ۷ روز گذشته، ۹۸۴ هزار و ۵۵۴ مسافر در پایگاههای ثابت و ۷۱ هزار و ۶۴۶ مسافر نیز در پایگاههای سیار سازمان، خدمات لازم را دریافت کردند.
وی با اشاره به اینکه ۱۸ هزار و ۳۱۹ جوان هلالاحمر در سطح کشور در پایگاههای نوروزی به هموطنان ارائه خدمت کردهاند، گفت: در این زمینه بیشترین میزان مراجعه مسافران مربوط به استفاده از خدمات سلامت برای گرفتن فشار و قند خون بوده است.
وی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۹۹ هزار و ۹۱ تن از مسافران نوروزی از خدمات پایگاههای نوروزی هلالاحمر استفاده کردهاند، عنوان کرد: بر این اساس ۸۶ هزار و و ۲۳ تن از خدمات سلامت(سنجش قند و فشار خون) و ۶۰ هزار و ۸۷۲ تن از خدمات فضای دوستدار کودک بهره بردهاند.
للـهگانی با بیان اینکه امسال نیز با همکاری ستاد اقامه نماز کشور در مسیرهایی که مسجد و یا نمازخانه در دسترس نیست، جهت دسترسی آسان مسافران به مکانی برای اقامه نماز و پاسخگویی به مسایل شرعی خیمههای نماز را برپا کردهایم، گفت: در همین راستا ۵۲ هزار و ۱۹۶ تن از مسافران نوروزی نیز تاکنون در خیمههای نماز سازمان جوانان نماز اقامه کردهاند.
معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان هلالاحمر با اشاره به توزیع یک میلیون و ۳۸۲ هزار و ۲۸۱ بروشور آموزشی، فرهنگی و اطلاعرسانی تا هفتمین روز از اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی، افزود: ۵۲۲ هزار و ۴۹۸ تن از مسافران بروشورهای آموزشی و اطلاعرسانی، ۵۱۴ هزار و ۵۱۵ تن نقشه و ۳۴۵ هزار و ۲۶۸ تن سایر بستههای آموزشی و فرهنگی جمعیت هلالاحمر را دریافت کردهاند.
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