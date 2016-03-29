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۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۲۳:۰۹

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خبر داد:

نجات ۳خانواده گرفتار سیلاب در روستای قزانجی کرمانشاه

نجات ۳خانواده گرفتار سیلاب در روستای قزانجی کرمانشاه

کرمانشاه - مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفت: با تلاش جمعیت امداد و نجات هلال احمر عصر امروز ۳ خانواده گرفتار در سیل روستای قزانچی از مهلکه نجات یافتند.

محمدرضا امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اثر بارش های اخیر سه منزل مسکونی در سیلاب گرفتار شدند و عمق آب در منطقه قزانچی بیش از ۲ متر بود.

وی تصریح کرد: این منازل مسکونی در حاشیه جاده قرار دارند که به علت سراشیبی خانه ها زیر آب رفته بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان خاطر نشان کرد: ۲ اکیپ به همراه ۱۲ نجاتگر و ۱۰ پرسنل با تجهیزات ی چون قایق نجات، ۲ کیسه طناب، ۴ جلیقه نجات، ۳ خودرو نجات به روستای قزانچی اعزام شدند.

امیریان در ادامه بیان کرد: این عملیات بیش از سه ساعت به طول انجامید که طی آن ۹ نفر گرفتار در سیل  به کمک تیم های هلال احمر نجات یافتند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اظهار داشت: عملیات امداد و نجات از ساعت ۱۵ ظهر امروز شروع تا ۱۹ ادامه داشت.

کد مطلب 3586952

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