با کمبود شدید منابع برای آموزش فارسی در خارج از کشور مواجهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، اولین جلسه شورایعالی برنامه ریزی درسی و تالیف منابع آموزشی بنیاد سعدی به ریاست رضامرادصحرایی، معاون آموزشی و پژوهشی بنیاد سعدی و با حضور سیدمحمدرضا دربندی، معاون امور بینالملل بنیاد سعدی، سیدمحمد حسینی معصوم، مدیر امور پژوهشی بنیاد سعدی و دبیر شورا، عباس نجار، مدیر امور آموزشی بنیاد سعدی، سیدضیاءالدین تاج الدین، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، امیررضا وکیلی فرد، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، احمد صفارمقدم، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، حسین قاسم پور مقدم، رئیس گروه تالیف زبان و ادبیات فارسی وزارت آموزش و پرورش، سید محمدرضاهاشمی، استادیار زبان و ادبیات انگلیسی و رئیس کانون زبان ایران، بهروز محمودی بختیاری، دانشیار دانشگاه تهران و زهرا عباسی استادیار مرکز تحقیقات زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس، در محل بنیاد سعدی برگزار شد.
معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی ابتدا از روند تشکیل شورای عالی برنامه ریزی درسی و تالیف منابع آموزشی و احکامی که حدادعادل، ریاست بنیاد سعدی برای هریک از اعضا صادر کردهاند، گزارشی ارائه داد و گفت: برای این شورا کمیتههایی همچون «فارسی برای همه»، «قند فارسی»، «کتاب ریشه»، «فارسی برای گردشگران»، «کتاب واژه»، «کتابهای موردنیاز دورههای دانش افزایی»، «تهیه بانک آزمون جهانی فارسی» و ...، در نظر گرفتهایم که تعدادی از صاحبنظران و نماینده بنیاد در هرکدام عضویت خواهند داشت.
وی با اشاره به مراحل برنامهریزی و تالیف منابع آموزشی گفت: در فرایند طرح و تولید اثر، نیازسنجی و اولویت گذاری و تدوین برنامههای بلند مدت و سالانه در شورا انجام و به کمیتههای تألیف ابلاغ، و سپس تدوین نقشه محتوایی در کمیتهها انجام میشود.
صحرایی همچنین به اولویتهای پژوهشی بنیاد سعدی در حوزه تامین محتوا برای فارسی آموزان خارجی اشاره کرد و گفت: ۲۳ دوره کتابهای متنوع در این حوزه پیش بینی و برخی تا مراحلی انجام شده است که شامل «کتاب ریشه» مخصوص کودکان و نوجوانان در ۴ جلد، کتاب «قند فارسی»، کتاب «آشنایی با ادبیات فارسی برای دوره دانش افزایی»، کتاب «لذت خواندن»، کتاب «کتاب ایران شناسی» در دو جلد، کتاب «دستور کاربردی زبان فارسی»، کتاب «کاربرد واژه» در پنج جلد، کتاب «فارسی برای تجارت»، کتاب «فارسی برای سیاحت»، کتاب «فارسی دانشگاهی»، کتاب «گپ سیاسی به زبان فارسی»، کتاب «فارسی در چند روز» و ...، میشود.
همچنین سیدمحمدرضا دربندی، معاون امور بینالملل بنیاد سعدی به نیازهای فارسی آموزان درخارج از کشور اشاره کرد و گفت: در شوراهای راهبردی که برای کشورهای مختلف برگزار کردیم به نتایجی درباره نیازهای فارسی آموزان در هر منطقه دست یافتیم و بر اساس آن با هماهنگی معاونت آموزش و پژوهش کتابهای مورد نیاز تعیین شده است.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته تنها کتابهای آموزش فارسی آقای صفارمقدم به عنوان کم اشکال ترین کتابهای موجود برای خارج از کشور ارسال شده است، گفت: متاسفانه از نظر منابع بسیار کمبود داریم و لازم است تا هرچه سریعتر کتابهایی همچون کتاب آموزش زبان فارسی «مینا» و کتاب «ریشه» در اولویت قرار گیرند.
در این نشست هر یک از اعضا نظرات خود را درباره چگونگی مراحل و فرایند طرح و تولید کتابهای آموزشی، نوع قرارداد با مولف و ناشر مطرح کردند و همچنین موضوعات مهم در تهیه و اولویت قرار گرفتن کتابهای آموزش زبان فارسی برای گروههای مختلف سنی و اقشار مختلف مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
