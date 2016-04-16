به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه پانزدهم فروردین امسال اعلام شده بود ارکستر سمفونیک تهران نیمه اردیبهشت به رهبری لوریس چکناواریان در حمایت از موسسات خیریه در تالار وحدت روی صحنه می رود، اما انتشار خبری از سوی روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی مبنی بر آغاز فعالیت ارکستر موسیقی ملی به رهبری مهمان لوریس چکناواریان فضای فعالیت این دو ارکستر را تغییر داد.

در متن خبر ارسالی از سوی روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی که روز شنبه ۲۸ فروردین ماه بدون ذکر نام استاد فرهاد فخرالدینی به عنوان رهبر ثابت ارکستر ملی در اختیار رسانه ها قرار داده شده، آمده است: «ارکستر موسیقی ملی به رهبری لوریس چکناواریان فعالیت های خود را از امروز آغاز می کند. ارکستر موسیقی ملی خود را برای اجراهای جدید در سال جاری آماده می کند.»

بر اساس این گزارش روز پانزدهم فروردین ماه هم خبری از سوی بنیاد رودکی منتشر شد که از اولین اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری لوریس چکناواریان خبر داد بود.

در متن آن خبر آمده بود: «اولین اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری لوریس چکناواریان نیمه اردیبهشت ماه در حمایت از فعالیت های انسان دوستانه موسسات خیریه برگزار می شود. این کنسرت بر اساس توافق صورت گرفته بین بنیاد رودکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بهزیستی کل کشور میزبان علاقه مندان موسیقی است. این برنامه با حضور افتخاری لوریس چکناواریان همراه خواهد بود و عواید حاصل از فروش بلیت در اختیار موسسات خیریه قرار خواهد گرفت.»