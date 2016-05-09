یک نرم افزار ایرانی گواهی بین المللی کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزار ایرانی مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS ) اولین نرم افزار ایرانی محسوب می شود که پس از ۷ سال موفق شد گواهینامه بین المللی را از معتبرترین مرکز ارزیابی نرم افزار دریافت کند.

مرکز ارزیابی نرم افزارهای بین المللی (TEC کانادا) در راستای ارزیابی شرکتهای نرم افزاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری خود را آغاز کرده و هم اکنون شرکت دانش بنیان شماران سیستم موفق شده است از این مرکز، برای نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار (ShAuto) گواهینامه دریافت کند. در این ارزیابی، نرم افزار ایرانی در ۵۰۰ محور ارزیابی شد و براساس گواهینامه دریافت شده از نظر استانداردهای جهانی، در سطح نرم افزارهای جهانی قرار گرفت.

این نرم افزار با معماری سرویس گرا (SOA ) امکان یکپارچگی با نرم‏ افزارهای دیگر را فراهم می‏ سازد و با نرم‏ افزارهای مدیریت مستندات (DMS) ، اتوماسیون اداری، آرشیو مدارک، داشبورد مدیریتی و نرم‏ افزارهای کاربردی دیگر کاملا یکپارچه بوده و به همین سبب نیازهای سازمان‏ های بزرگ و متوسط را پاسخ می‏ دهد و می تواند برای شرکت‏های نرم‏ افزاری که راهکارهای برنامه‏ ریزی منابع سازمان (ERP) تولید می‏ کنند به عنوان زیرساخت مورد استفاده قرار گیرد.

فرهاد الیشائی مدیرعامل این شرکت دانش بنیان در این باره گفت: این گواهی‏نامه بین المللی برای اولین بار به یک شرکت ایرانی تعلق می‏‌گیرد و پیش از این نیز شرکت‏های بزرگ بین‏ المللی مانند IBM ، اوراکل و بیزجی (Bizagi ) و فوجیتسو (Fujitsu) موفق به دریافت این گواهی‏نامه برای نرم‏ افزار مدیریت فرایندهای کسب‏ و‏ کار شده‏ اند.

وی گفت: صادرات این نرم افزار ایرانی به کشورهای CIS و همسایگان شرق و غرب ایران در برنامه است و در فاز بعدی، قصد داریم در جمع ۳ نرم افزار نخست دنیا در حوزه نرم افزارهای سازمانی (ERP ) و مدیریت فرآیندهای کسب و کار دست یابیم.

مهم‏ترین نرم ‏افزار مدیریت کسب و کار (BPM ) که در سازمانهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد نرم افزار خارجی بیزجی - Bizagi - است که به صورت غیرمجاز و قفل شکسته به فروش می‏ رسد و به‌دلیل تحریم‌ها هیچ گونه نمایندگی و پشتیبانی رسمی در ایران ندارد.