وحدت مذاهب اسلامی آرزوی علمای بزرگ دین بود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم نجفی برزگر، عصر دوشنبه، در نخستین نشست کنفرانس بینالمللی علوم دینی و مبارزه با افراطیگری، وحدت اسلامی از آرزوهای بزرگ علما و دانشمندان اسلام دانست و اظهار کرد: آرزوی علمای بزرگ دین این بود که مذاهب اسلامی با هم وحدت داشته باشند و امام خمینی (ره) به این آرزو جامه عمل پوشاند.
وی با بیان این که تفرقه انداختن از سیاستها قدیمی انگلیس است، تصریح کرد: وحدت اسلامی از آموزههای قرآن، سیره پیامبر(ص) و ائمه اطهار بوده است که به وحدت دعوت و از تفرقه نهی شدهایم.
وی اضافه کرد: تبلیغی که دشمنان اسلام دارند نهتنها بین مذاهب که بین ادیان و اقوام نیز تفرقه میاندازد.
معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور کشور تصریح کرد: علوم انسانی، علوم دینی و فرهنگ و ادبیات ما با افراط و تفرقهافکنی مخالفت دارد و دانشجویان در این بخش بسیار تأثیرگذار هستند.
وی با تاکید بر این که حرکتی که وهابیان و داعشیها انجام میدهند ریشه در اندیشههای استکبار و صهیونیزم دارد، ادامه داد: باید کاری کرد که اندیشه تقریب در دانشجوهای ما نهادینه شود تا دشمنی که نمیخواهد اسلام از اصل و اساس وجود داشته باشد شکست بخورد.
استان گلستان الگوی وحدت مذاهب در کشور است
رئیس دانشگاه پیام نور استان گلستان هم در این جلسه گفت: استان گلستان در وحدت شیعه و سنی میتواند الگویی برای استانهای کشور باشد.
قربان شهریاری با بیان اینکه فرقههای تکفیری در استان گلستان جایی ندارند، تصریح کرد: استان گلستان میتواند به الگویی برای استانهای دیگر بدل شده و پیام وحدت را به همه مذاهب اسلامی برساند.
رئیس دانشگاه پیام نور استان گلستان تصریح کرد: دبیرخانه استانهای مرزی از بیش از یک سال پیش در دانشگاه پیام نور گلستان تشکیلشده و به فعالیت مشغول است.
شهریاری گفت: در اطراف ما و کشورهای همسایه بحرانهای زیادی وجود دارد، گروههای تکفیری میخواهند از این اختلاف بهرهبرداری کنند تا جهان اسلام نابود شود.
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