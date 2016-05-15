۵۹۰ اثر به همایش لبیک یا حسین در زنجان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری شامگاه شنبه در اختتامیه همایش لبیک یا حسین(ع) در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، با اشاره به اینکه زنجان ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که آن را با شهر و شعور و شور حسینی زبانزد کرده است، اظهار کرد: زنجانی‌ها مدال پرافتخار پایتخت شور و شعور حسینی را به خود اختصاص دادند و این مهم انتظار از مردم زنجان را بیشتر می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی نیز بر اساس مأموریت‌های خود اقداماتی را در این زمینه انجام می‌دهد و این اقدامات در عرصه‌های مختلف مدیریتی، پژوهشی، آموزشی و فعالیت‌های تبلیغات اسلامی انجام و اجرایی می‌شود.

صفی‌یاری تاکید کرد: برای استفاده از ظرفیت‌های استان زنجان در این بخش، از ماه محرم سال گذشته برنامه‌ریزی برای برگزاری اجرای همایش «لبیک یا حسین(ع)» انجام و فراخوان آن منتشر شد و خوشبختانه استقبال از آن بسیار عالی بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان یاد آور شد: فراخوان اعلام‌شده باهدف نگاه عمقی و معرفتی به واژه «لبیک یا حسین(ع)» برگزار شد و در برگزاری این همایش به ۱۲ محور با موضوع امام حسین(ع) توجه شده و مورد تأکید قرار گرفت.

صفی یاری به محورهای همایش «لبیک یا حسین(ع)»، اشاره کرد و افزود: لبیک یا حسین(ع) عرفان و حماسه، لبیک یا حسین(ع) از ادعا تا عمل، لبیک یا حسین(ع) مقابله با تفکرات تکفیری، لبیک یا حسین از ظهر عاشورا تا صبح ظهور، لبیک یا حسین، مبارزه با استکبار جهانی، لبیک یا حسین بیداری اسلامی، لبیک یا خامنه‌ای، لبیک یا حسین و غیره از محورهای این همایش بود.

وی از ارسال ۵۹۰ اثر به این همایش از ۱۹ استان کشور خبر داد و افزود: در این همایش استان‌های تهران، قم، همدان، کرمانشاه، خوزستان، قزوین، کرمان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گیلان، خراسان رضوی، شمالی، اردبیل، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، زنجان و یک نفر هم از کشور پاکستان شرکت کرده بودند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تأکید کرد: آثار مختلفی در رشته‌های مقاله، روزنامه دیواری، آثار خوشنویسی، داستان و داستانک، فیلم کوتاه، دل نوشته، وبلاگ نویسی ارسال شد و شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان، هیئت داعیان کمیل، حوزه هنری، مؤسسه قرآنی کلمه‌النور ازجمله موسساتی بودند که در برگزاری این همایش همکاری کردند.

در این همایش در بخش خوشنویسی علی عبدالحسین زاده، بخش شعر سید احمد حسین حسینی از کشور پاکستان و بخش مقاله نیز حمدالله غفوری، در بخش دل نوشته از جواد احمدی منفرد، بخش داستان از محسن کاویانی، در بخش وبلاگ‌نویسی از رحمان نجفی، بخش فیلم از کوتاه سعید نجاتی، در بخش داستانک از فاطمه قشمی، بخش سرود و در مدیحه سرایی صالحی تقدیر شدند.

در بخش گروهی نیز گروه تواشیح حبل المتین و در بخش روزنامه دیواری از علی بیگدلی و گروه کمیل تقدیر به عمل آمد.