فرامرز کیانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام حمایت تمام قد و همه جانبه از تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اظهار کرد: نفت آبادان جزو تیمهای با سابقه فوتبال خوزستان و کشور و با ساختار و تشکیلات بسیار خوب است که بسیاری از باشگاه‌های لیگ یک و بعضا لیگ برتر چنین ساختاری ندارند.

وی افزود: بهره مندی این تیم از وجود هواداران متعصب و بسیار خوب نشان از آن دارد که حضور تیم نفت آبادان در لیگ برتر به طور قطع به نفع ورزش خوزستان و کشور خواهد بود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به گفتگوهای انجام شده با مسئولان ارشد استان اضافه کرد: آنان بر حمایت خود از تیم صنعت نفت آبادان برای صعود به لیگ برتر و حضورشان در ورزشگاه تختی برای ایجاد انگیزه در کادر فنی و بازیکنان در دیدار این تیم مقابل فجر سپاسی شیراز که فردا در آبادان برگزار می شود، تاکید کردند.

کیانی زاده خطاب به خوزستانی ها تصریح کرد: جهت حمایت و ایجاد انگیزه کادر فنی و بازیکنان برای صعود حتما در ورزشگاه تختی آبادان حاضر شوید. با صعود تیم نفت آبادان به لیگ برتر می توانیم باز هم حقانیت فوتبال خوزستان را به اثبات برسانیم چرا که خوزستان ظرفیت داشتن سه تیم و حتی چهار تیم در لیگ برتر را نیز دارا است.

وی بار دیگر با دعوت از مردم خوزستان برای حضور در ورزشگاه تختی آبادان گفت: انشاءلله مردم خوزستان همانطور که در دیدار استقلال خوزستان با ذوب آهن فارغ از هر رنگ و قومیتی لبیک گفتند و به ورزشگاه آمدند در این بازی نیز به استادیوم بیایند تا شاهد نتیجه حضورشان با کسب پیروزی تیم صنعت نفت مقابل فجر سپاسی باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان افزود: با صعود نفت آبادان به لیگ برتر و با توجه به پشتوانه ای که برای سه تیم لیگ برتری استان خواهیم داشت، برای فصل آینده دیگر سقوطی در کار نخواهد بود و در فصلهای بعدی نیز به دنبال کسب چهارمین سهمیه استان در لیگ برتر خواهیم بود.

کیانی زاده بیان کرد: امید می رود با صعود تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به لیگ برتر باز هم شاهد شادی مردم خوزستان و به ویژه مردم فوتبال دوست و فهیم آبادانی باشیم.