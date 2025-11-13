سید سیروس پورموسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط تیم بعد از برد مقابل تیم فوتبال پارس جنوبی جم مناسب است و بازیکنان برای تقابل با تیم فرد البرز انگیزه مضاعفی دارند.

وی افزود: تمرینات این هفته بر اساس شناختی که از تبم فرد البرز داشتیم انجام شد و آماده کسب سه امتیاز این دیدار حساس هستیم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان خواستار حمایت همه جانبه از این تیم شد و گفت: بسیار خرسندیم که برای نخستین بار تماشاگران خانم آبادانی امکان حضور در ورزشگاه را پیدا می‌کنند و انتظار داریم با حضور پرشور خود انگیزه تیم را افزایش دهند.

پورموسوی ادامه داد: حضور همه جانبه هواداران در ورزشگاه به تیم روحیه خواهد داد؛ ما برای آنها خواهیم جنگید مشروط بر اینکه تا سوت پایان بازی تیم را مورد حمایت خود قرار دهند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا امتیاز لازم را برای حضور در لیگ برتر کسب می‌کنید، تاکید کرد: این تیم نیاز به تقویت دارد و در نیم فصل دوم باید چند بازیکن در پست‌های مختلف جذب شوند.