همه برای نفت وارد میدان شدند/آبادان فردا آماده جشن صعود است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: بسیاری از هواداران تیم نفت آبادان با تشکیل کمپین حمایت از این تیم در فضای مجازی با تهیه و ارسال تصاویری از بازیکنان تیم و هواداران قصد دارند تا ضمن روحیه بخشیدن به بازیکنان، فضای حضور حماسی هواداران و مردم آبادان و سایر شهرهای استان خوزستان را در استادیوم تختی آبادان ایجاد کنند که این امر با استقبال پرشور هم استانی ها در تمامی شهرهای خوزستان مواجه شده است.

شادی خوزستانی ها پس از قهرمانی تیم فوتبال استقلال خوزستان در لیگ برتر کشور در روز جمعه ۲۴ اردیبهشت(هفته گذشته) قرار است تا فردا دوشنبه با برد تیم صنعت نفت آبادان دیگر تیم خوزستانی در مقابل فجر سپاسی شیراز تکمیل شود.

در شهر نیز هواداران، پیشکسوتان فوتبال و مسئولان شهری دست به کار شده اند و با حضور در جمع بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال صنعت نفت ضمن گفتگوی صمیمانه و حتی خوردن یک غذای دور همی با آنان سعی در تشویق و روحیه بخشی به آنان را دارند.

با مروری اجمالی به ۱۰ بازی آخر تیمهای صنعت نفت آبادان و فجر سپاسی شیراز می بینیم که شانس برد نفت بر روی کاغذ بیشتر است چرا که نفت در ۱۰ بازی آخر از ۳۰ امتیاز ممکن ۲۴ امتیاز کسب کرد و این در حالی است که فجر سپاسی تنها ۱۷ امتیاز را به دست آورد که این نشان از برتری تیم صنعت نفت به عنوان یک تیم باسابقه و دارای ساختار و تشکیلات کم نظیر در میان باشگاههای دسته یک و حتی لیگ برتر کشور را دارد، تیم صنعت نفت آبادان در بازیهای رو در رو هیچ شکستی را تجربه نکرد اما فجریها طعم تلخ سه شکست را در ۱۰ بازی آخر خود چشیده اند.

به طور قطع این مسئله از نظر آنالیز بسیار به نفع تیم صنعت نفت است چرا که با انجام یک ریکاوری خوب از سوی کادر فنی و انجام تمرینات مستمر و بانشاط بازیکنان از بعد از بازی با داماش گیلان تا امروز، فردا شاهد یک بازی خوب، آگاهانه و به دور از شتاب و عجله از تیم صنعت نفت خواهیم بود، بازی ۹۰ دقیقه است و کادر فنی به همراه بازیکنانشان برای تمامی دقایق آن برنامه ریزی کرده اند.

هوارادان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که در روزهای اخیر نیز تیمشان را حتی در زمان انجام تمرینات تنها نگذاشتند، آمادگی خود را برای حضور حداکثری در استادیوم تختی برای به راه انداختن جهنمی زرد برای تیم حریف اعلام کرده اند.

فرماندار آبادان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر از تمرکز، اعتماد به نفس و انری مثبت به عنوان رمز پیروزی و موفقیت بازیکنان تیم صنعت نفت نام برد و گفت: بازیکنان نفت یک فصل پر تلاش و کوشش را پشت سر گذاشتند که ثمره این تلاش فردا در ورزشگاه تختی با بازی در مقابل تیم فوتبال فجر سپاسی تعیین می شود.

عزیزاله شهبازی افزود: امید می رود تا با پیروزی تیم نفت، شادی و شعف به میان مردم ورزش دوست آبادانی باز گردد، تیم نفت در بازی رفت توانست بر فجر غلبه کند و به طور قطع تکرار این موفقیت برای نفتی ها دور از دسترس نخواهد بود.

وی خطاب به بازیکنان تیم نفت آبادان و توصیه آنان به پرهیز از غرور ناشی از پیروزیهای اخیر اظهار کرد: در زمان حاضر که یک کادر فنی خوب و شایسته ای هدایت تیم را بر عهده گرفته اند انتظاری جز انجام یک بازی جوانمردانه و با نشاط از سوی بازیکنان نفت نداریم، امیدواریم میزبانی شایسته برای این دیدار باشیم.

شهبازی با بیان اینکه بازیکنان باید پیروزی را در تمامی جنبه های بازی به دست آوردند، تصریح کرد: به طور قطع هزاران نفر هوادار تیم صنعت نفت در داخل و خارج از کشور چشم به این بازی دوخته اند چرا که تا راهیابی تیم نفت به لیگ برتر تنها ارائه یک بازی خوب در طول مدت ۹۰ دقیقه فاصله است.

فرماندار آبادان ابراز امیدواری کرد تا همت و تلاش بازیکنان و پیروز در این میدان بتواند سبب ایجاد شور نشاط اجتماعی در سطح شهر و حتی استان خوزستان شود.

همچنین در این مدت سید ابراهیم تهامی و امید شریفی‌نسب از بازیکنان سابق تیم صنعت نفت و پیشکسوتان فوتبال کشور با حضور در جمع طلایی‌پوشان به آنها روحیه دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا دوشنبه برابر با ۲۷ اردیبهشت ماه شاگران دست نشان سرمربی تیم نفت آبادان از ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه و در قالب هفته پایانی لیگ دسته یک، برای تعیین سومین تیم صعود کننده به لیگ برتر شانزدهم در ورزشگاه تختی شهر آبادان به مصاف تیم فجر سپاسی شیراز می روند.