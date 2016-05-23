به گزارش خبرنگار مهر، «نارندرا دامورداس مودی» نخست وزیر هند در نشست مشترک با حجتالاسلام روحانی رئیسجمهور کشورمان گفت: اینجانب به نمایندگی از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون شهروند هندوستان به ملت ایران درود میفرستم.
وی با بیان اینکه زیبای و غنای پارسی همواره جهانیان را مجذوب ایران ساخته است، گفت: سفر به ایران برای من افتخار است.
رئیسجمهور هندوستان با اشاره به دوستی ایران و هندوستان ادامه داد: به عنوان دوست و همسایه همواره دو کشور در ترقی، پیشرفت، شادیها و ناراحتیهای یکدیگر شریک بودهاند.
مودی افزود: فراموش نمیکنیم که در زلزله ۲۰۰۱ هند، ایران جزو نخستین کشورهایی بود که به یاری ما شتافت. همچنین هندوستان نیز افتخار دارد که همیشه در مواقع سخت و دشواری در کنار ایران ایستاده است.
وی ادامه داد: در دیدار امروز بر مسائل فیمابین تمرکز کردیم و درباره اوضاع کنونی پیشروی منطقه در سطح بینالمللی هماندیشی و تبادل نظر کردیم.
رئیس جمهور هندوستان با اشاره به قراردادهای امضا شده میان دو کشور ایران و هندوستان گفت: این قراردادها فصل تازهای در عرصههای استراتژیک بین دو کشور رقم خواهد زد.
مودی، رفاه ملتهای ایران و هندوستان را در گرو همکاریهای گسترده اقتصادی دانست و گفت: همکاریهای گسترده تجاری، ارتباطات جادهای به ویژه راهآهن، مشارکتهای صنایع نفت و گاز و همکاریهای فرهنگی، ارکان اقتصادی همکاریهای اقتصادی دو کشور را تشکیل میدهند.
وی همچنین با اشاره به سرمایه گذاری هند در چابهار گفت: بر پایه قرارداد دوجانبه توسعه بندر چابهار و زیرساختهای آن، تخصیص و تامین ۵۰۰ میلیون دلار سنگ بنای اصلی این اقدام بزرگ خواهد بود.
رئیسجمهور هندوستان گفت: بیتردید این قرارداد به پیشرفت اصلی منطقه منجر خواهد شد و مصمم هستیم هر چه زودتر این قراردادها را عملی سازیم.
مودی گفت: همچنین امروز یک قرارداد سه جانبه حمل و نقل و ترانزیت کالا با مشارکت ایران، هند و افغانستان امضا خواهیم کرد. این یک فرصت تاریخی خواهد بود و راههای ارتباطی جدیدی را میان سه کشور باز خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ایران و هند در امنیت، ثبات و پیشرفت منطقه نقش تعیینکننده دارند، گفت: ما نسبت به گسترش نیروهای ناامن کننده و تروریسم نگرانیها و دیدگاههای مشترک داریم؛ لذا توافق کردیم که در برخورد با تروریسم، مواد مخدر و تهدیدات سایبری هماندیشی کنیم.
مودی ادامه داد: همچنین توافق کردیم که همکاریهای سازمانهای دفاعی و امنیتی دو کشور برای تامین امنیت منطقه به ویژه امنیت دریایی با یکدیگر همکاری داشته باشند.
رئیسجمهور هندوستان افزود: در این سفر قرار است اینجانب به حضور مقام معظم رهبری برای پیشبرد مناسبات دوجانبه میان دو کشور برسم.
وی گفت: برای آماده شدن توافقات و پیشبرد مناسبات دوجانبه آمادگی خود را برای استقبال از رئیسجمهور روحانی در کشورم اعلام میکنم.
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