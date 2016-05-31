غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اکران رمضان در سینماهای کشور گفت: در آیین نامه شورای صنفی نمایش در سال ۹۵، بحث اکران رمضان و یا عید فطر دیده نشده است اما یک سری امتیازها برای فیلم هایی که در این دوره اکران می شود در نظر گرفته شده که پیش از این به دفاتر پخش اعلام شده است.

وی ادامه داد: فیلم هایی که در ایام ماه مبارک رمضان اکران می شوند چهار هفته نمایش آنها در ماه رمضان ۲ هفته حساب و ۲ هفته آن به صورت تشویقی محاسبه می شود.

سخنگوی شورای صنفی نمایش تاکید کرد: تا امروز قرارداد سه فیلم سینمایی «بارکد» به کارگردانی مصطفی کیایی و «دراکولا» به کارگردانی رضا عطاران و «زاپاس» به کارگردانی بروز نیک نژاد قطعی شده است. گروه های دیگر نیز به زودی قراردادهای خود را به شورا اعلام می کنند اما آنچه که مشخص است این که امسال سینما در ماه مبارک رمضان پررونق است.

وی بیان کرد: در انتظار پاسخ «ناجا» برای افزایش ساعت کار سینماها در طول ماه مبارک رمضان هستیم که بلافاصله بعد از دریافت جواب قطعی، مصوباتی که برای این نوع از اکران نیاز داریم در شورا صنفی نمایش مورد بررسی قرار دهیم.

فرجی در پایان گفت: علاوه بر فیلم‌های جدیدی که قرارداد اکران آنها برای رمضان بسته شده است، پردیس‌های سینمایی می‌توانند از بین پرفروش‌های سال جاری آثاری را انتخاب کرده و دوباره قرارداد اکران در سانس‌های ویژه رمضان ببندند. این سانس‌های ویژه باید بعد از سانس‌های موظفی هر سالن باشد یعنی اولویت با فیلم‌های جدید است نه فیلم‌هایی که قبلا یک بار اکران شده‌اند.