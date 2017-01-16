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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۲۸

مصوبات جلسه اخیر شورای صنفی نمایش

سینماها از این هفته تازه نفس می‌شوند/ ثبت قرارداد «ماحی»

سینماها از این هفته تازه نفس می‌شوند/ ثبت قرارداد «ماحی»

سینماهای کشور از روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه میزبان فیلم های تازه می شوند.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز شورای صنفی نمایش، گفت: در جلسه امروز دوشنبه ۲۷ دی ماه شورای صنفی نمایش قرارداد فیلم «ماحی» به کارگردانی داود خیام بعد از فیلم سینمایی «شاباش» به کارگردانی حامد کلاهداری در گروه سینمایی آفریقا بسته شد.

وی ادامه داد: براساس آیین نامه شورای صنفی نمایش، هفته های نمایش فیلم «نفس» در سینماهای کشور به پایان رسید و فردا ۲۸ دی ماه آخرین روز از نمایش این فیلم در سینماها است.

فرجی در پایان گفت: از چهارشنبه این هفته ۲۹ دی ماه، همه سینماهای کشور میزبان فیلم های جدید خواهند بود.

کد مطلب 3878706

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