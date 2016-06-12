مقداد تیموری رئیس اداره ورزش و جوانان میامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان در حکمی مقداد تیموری را به عنوان رئیس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان میامی منصوب کرد.
تیموری دارای مدرک فوقلیسانس و دانشجوی دکتری تربیتبدنی و علوم ورزشی است و تدریس در دانشگاه های شاهرود را در کارنامه خود دارد.
پیش از این نیز نوید ظفری از تاریخ اول بهمن۱۳۹۱ به عنوان رئیس اداره ورزش و جوانان در شهرستان میامی خدمت کرده است.
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید اداره ورزش و جوانان میامی هم اکنون در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برقرار است.
