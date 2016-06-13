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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵

رئیس حزب سبز آلمان:

اروپایی شدن ترکیه در دوره اردوغان غیرممکن است

اروپایی شدن ترکیه در دوره اردوغان غیرممکن است

رئیس حزب سبز آلمان که خود یک ترک تبار است اروپایی شدن ترکیه در دوره اردوغان را نشدنی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «چم ازدمیر» نماینده پارلمان آلمان و رئیس حزب سبز در گفتگو با روزنامه فرانکفورترآلگماینه اظهار داشت: ترکیه تا زمانی که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری در راس آن حکومت می کند، نمی تواند به عضویت اتحادیه اروپا در آید.

وی در ادامه افزود: در عین حال ما خواهان ورود ترکیه ای اصلاح شده و دمکرات به اتحادیه اروپا هستیم.

نماینده پارلمان آلمان همچنین گفت: این اشتباه است که درهای اتحادیه اروپا به روی ترکیه بسته شود باید این کشور را به سمت اعمال اصلاحات و تغییرات سوق داد.

این در حالی است که یازده نفر از اعضای ترک‌تبار پارلمان آلمان به دنبال تصویب طرحی در پارلمان که کشتار ارامنه ترکیه در طول جنگ جهانی اول را به عنوان «نسل‌کشی» معرفی کرد، تحت محافظت پلیس قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 3684753
شقایق لامع زاده

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