حضور پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین نمایشگاه قرآن کریم از روز هفتم ماه مبارک رمضان در محل مصلی تهران آغاز شد و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز همچون سال های گذشته با آثار قرآنی خود در این دوره از نمایشگاه قرآن کریم حضور دارد.

بنابراین گزارش در بیست و چهارمین دوره از نمایشگاه قرآن کریم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیش از پنجاه عنوان از آثار قرآنی خود از قبیل: مجموعه پنج جلدی معرفت قرآني، جهان ‌شناسي در قرآن، معناشناسي شناختي قرآن، بيولوژي نص، سياست و حكومت در قرآن، تفسیر تنزیلی (به ترتیب نزول) مبانی، اصول، قواعد و فوائد و ... حضور یافته است. همچنین معرفی دانشنامه قرآن شناسی، مجموعه دانشنامه امام علی(ع) و دانشنامه فاطمی(س)، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است. مقالات قرآنی منتشره در مجلات پژوهشگاه و همچنین آثار قرآنی ترجمه شده پژوهشگاه به زبان های خارجی، بخش دیگری از آثار ارائه شده در غرفه پژوهشگاه را تشکیل می دهد.ً بخش دیگری از این غرفه نیز به ارائه گزارشی از آثار قرآنی اتمام یافته و در دست اجرای پژوهشگاه اختصاص یافته است.

گفتنی است غرفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مصلی تهران به نشانی شبستان اصلی، بخش حوزوی، ‌جنب ورودی شماره ۳۰ ؛ تا بیست و دوم ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۸ تا ۲۴ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

لازم به ذکر است بیست و چهارمین نمایشگاه قرآن کریم از هفتم رمضان مورخ ۲۴ خرداد ماه لغایت بیست و دوم رمضان مورخ ۸ تیر ماه سال جاری از ساعت ۱۸ لغایت ۲۴ در مصلی تهران شبستان اصلی دایر می باشد.