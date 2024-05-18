بهنام نجفی ۱۰ هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه به وزیر امور خارجه با اشاره به افزایش تعداد شاکیان نجفی، گفت: متهم قریب به ۱۰ هزار میلیارد ریال اقدام به کلاهبرداری کرده است و ۱۲۸۴ نفر تا اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به طرح شکایت علیه این متهم و شبکه مرتبط با نامبرده اقدام کرده‌اند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه ادامه داد: متهم از طریق ثبت شرکت صوری در امارات موفق به اخذ اقامت موقت شده است و ۱۸ نفر از شرکا و معاونین وی که تاکنون موفق به فرار از کشور نشده‌اند، بازداشت شدند.

غریب آبادی در ادامه با اشاره به اهمیت این پرونده، تاکید کرد: موضوع استرداد این متهم که گفته می‌شود در بازداشت نیز به سر می‌برد با توجه به تعداد بالای شاکیان و مالباختگان و آثاری که رفتار مجرمانه وی بر امنیت روانی جامعه داشته است، نیاز به پیگیری ویژه دارد.

وی از وزیر امور خارجه درخواست کرد تا با به‌کارگیری ظرفیت‌های لازم و ویژه وزارت امور خارجه در این رابطه، اقدام فوری و جدی در استرداد این کلاهبردار و معرفی وی به پیشگاه عدالت به عمل آید.