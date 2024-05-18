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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۵۳

غریب آبادی در نامه‌ای به وزیر امور خارجه؛

بهنام نجفی ۱۰ هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است

بهنام نجفی ۱۰ هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است

معاون امور بین الملل قوه قضاییه طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه خواستار پیگیری ویژه استرداد بهنام نجفی، متهم به کلاهبرداری سازمان یافته از طریق خرید و فروش گسترده حواله جات خودرو، به ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه به وزیر امور خارجه با اشاره به افزایش تعداد شاکیان نجفی، گفت: متهم قریب به ۱۰ هزار میلیارد ریال اقدام به کلاهبرداری کرده است و ۱۲۸۴ نفر تا اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به طرح شکایت علیه این متهم و شبکه مرتبط با نامبرده اقدام کرده‌اند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه ادامه داد: متهم از طریق ثبت شرکت صوری در امارات موفق به اخذ اقامت موقت شده است و ۱۸ نفر از شرکا و معاونین وی که تاکنون موفق به فرار از کشور نشده‌اند، بازداشت شدند.

غریب آبادی در ادامه با اشاره به اهمیت این پرونده، تاکید کرد: موضوع استرداد این متهم که گفته می‌شود در بازداشت نیز به سر می‌برد با توجه به تعداد بالای شاکیان و مالباختگان و آثاری که رفتار مجرمانه وی بر امنیت روانی جامعه داشته است، نیاز به پیگیری ویژه دارد.

وی از وزیر امور خارجه درخواست کرد تا با به‌کارگیری ظرفیت‌های لازم و ویژه وزارت امور خارجه در این رابطه، اقدام فوری و جدی در استرداد این کلاهبردار و معرفی وی به پیشگاه عدالت به عمل آید.

کد مطلب 6111113

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    نظرات

    • IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      11 0
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      چقدر سریع فهمیدن!!!
    • مسعود IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      14 0
      پاسخ
      این همه دزد کجاست یه دفعه ای پیدا میشن # بعد اینقدر پول چه جور کلاهبرداری میشه# و آخرش چرا ازاد شون می‌کنند # اعدام درس عبرتی برای دیگران #
    • ناشناس ۵‌‌ ۵۵تز‌ر IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      19 4
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      برادر عزیز این یک مسئله عادی است اگر دزدی و اختلاس نشود باید تعجب کرد بالاخره انسان جایز الخطا است باید با اختلاس گران مومنانه برخورد کرد
    • ,,امانی IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      11 2
      پاسخ
      اینکه یکی از وظایف نهادهای نظارتی قوای سه گانه وحتی سپاه پایش اینگونه کلاهبرداری ها قبل از سنگین شدن آنها هست شکی وشبهه ای نیست اما تعجب انگیز هست که چرا بعد از این همه اطلاع رسانی از همه طرق ممکن هنوز بعضی هموطنان ما دردام این کلاهبرداری ها می‌افتند قطعا یکی از موارد هدر رفت اموال شاکیان طمع زیاد ه
      • آزربایجان IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
        1 0
        چون در ظاهر به شکل قانونی کار میکنن ،البته قانونی که با دزدها و غارتگران به شیوه ی مومنانه بر خورد میکند.
    • IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      10 8
      پاسخ
      خداقوت قوه قضاییه،
    • حمیدرضا IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      18 1
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      باید این جور اختلاسگران و کلاهبردران را به جای اسب به درشکه ببندند و در شهر بچرخونند بعد توقیف اموال کامل وسط کویر لوت از هلی کوپتر آویزون کنند
    • محمد IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      10 0
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      19میلیارد دلار ،این پول کجا بود که هیچ مرجعی کنترل نکرد چگونه به امارت رفته
      • جاسم کعبی IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
        0 0
        برادرعزیز ۱۰هزار میلیارد ریال برابراست با ۲۰میلیون دولار .
      • حقیقت گو US ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
        0 0
        دادا ۱۹ میلیارد دلار رو بالاغیرتا از کجا آوردی ؟!!
      • IR ۰۲:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
        0 0
        حدود ۱۹ میلیون دلار
      • سعید م GB ۰۲:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
        0 0
        به این می‌گویند یک کلاغ چهل کلاغ در خبرمذکور نوشته ده هزار میلیارد ریال فوراً شما کردیش نوزده میلیارد دلار ،عجبا!
    • زنده باد ایران RO ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      1 0
      پاسخ
      تو رو خدا نگید کلاهبردار یا اختلاس بگید دزد
    • ابوالقاسم باقری IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      1 0
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      بسمه تعالی ده هزار میلیارد ریال که معادل هزار میلیارد تومان است وبا مصوبه مجلس گفته میشود یک همت آیا ارزش تعقیب بین المللی آن را دارد؟؟
    • IR ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      0 1
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      برای این پیگیری‌ها خدا قوت و احسنت🙏🏻🌺

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