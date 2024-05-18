ریسباف اصفهان پس از گذشت دو دهه بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه ریسباف اصفهان، که از دهه ۸۰ به دلیل بدهی به بانک ملی تعطیل شده بود، عصر امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت برابر با ۱۸ می روز جهانی موزه، با حضور مسؤولان استانی و شهری و جمعی از فعالان و علاقهمندان حوزه میراث فرهنگی اصفهان بازگشایی شد.
ریسباف، کارخانه ریسندگی اصفهان بهمنماه سال ۱۳۱۱ با بهرهگیری از معماری دوران پهلوی احداث شد. این کارخانه به لحاظ جغرافیایی در سمت جنوبشرقی سی و سه پل، در سمت شرق چهارباغ بالا که آن زمان محور هزار جریب نامیده میشد و در محل باغهای «اعتمادالدوله» و «حاتم بیگ» قرار داشت و از غرب به محور اصلی چهارباغ بالا، از شمال به محور فرعی «یحییخان»، از جنوب به محور فرعی «هفتدست»، و از جانب شرق، به بافت مسکونی، محدود میشود. کارخانهای که در زمینی به مساحت بیش از ۶۹ هزار مترمربع و با سرمایهای حدود ۳۱۴ هزار تومان و در قالب شرکت سهامی ساخته شد و تیرماه سال ۱۳۱۳ نیز فعالیت خود را شروع کرد.
طراحی کارخانه ریسباف توسط استادِ معماری بهنام «معتمدی» و زیر نظر مهندس آلمانی «ماکس شونمان» انجام شد که البته تأثیر مستقیم آثار پیتر بهرنز معمار آلمانی، در معماری این کارخانه مشهود است.
این بنا از زیباترین کارخانههای دوران پهلوی اول در شهر اصفهان است که بخش بزرگی از ضلع غربی سایتِ این کارخانه، به ورودی و فضاهای اداری و خدماتی، و سایر جوانب به فضای انبار اختصاص دارد. همچنین فضاهای کارگاهی در میانه سایت، توسط این فضاهای پیرامونی احاطه شده و ضلعهای شمالی و جنوبی کارخانه، دیواری بلند با نمایی ساده دارند. در میانه سایت، سالنهای تولید، در سمتِ غرب؛ سالنهای تکمیل، در سمتِ شمال غربی و سالن رنگرزی در سمت جنوب شرقی، مکانیابی شده است.
کارخانه ریسباف بارها به علت بدهی، کمبود مواد اولیه، عدم توانایی در پرداخت حقوق کارگران و مواردی دیگر، تعطیل و مجدداً افتتاح شد. بانک ملی یکی از طلبکاران اصلی ریسباف بود. این کارخانه که آخرین و یکی از زیباترین مجموعههای صنعتیِ دوره پهلویِ اول بود توسط این بانک تملّک شد و بهنام «شرکت ملی ریسباف» به فعالیت خود ادامه داد، تا اینکه در دهه ۸۰ خورشیدی به دلیل بدهی به طور کامل تعطیل و بسیاری از ماشینآلات ریسندگی و بافندگی این کارخانه منحصر به فرد در مزایده فروخته شد.
ریسباف علی رغم بی مهریها، در سال ۱۳۹۰ با مصوبه دولت و کمیسیونهای مربوطه از جمله کمیسیون ماده پنح مقرر شد که به عنوان موزه ثبت شود که این مسیر نیز برای ریسباف اصفهان هموار نبود تا خرداد ماه ۱۴۰۲، با ورود و پیگیریهای استانداری اصفهان با مصوبه هیأت وزیران مالکیت این مجموعه به میراث فرهنگی منتقل شد تا به عنوان موزه منطقهای اصفهان پذیرای گردشگران و دوستداران میراث فرهنگی باشد.
آنطور که مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفته است، در مجموعه ریسباف پس از احیا، یکی از بزرگترین مراکز تولید و عرضه صنایع دستی جهان ایجاد خواهد شد و در صورت ایجاد موزه قابل رقابت با بزرگترین موزههای تاریخی جهان خواهد بود.
نظر شما